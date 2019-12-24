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早餐店吐真心話！店門口「一張公告」激怒外送員　邏輯打臉

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▲▼早餐店吐真心話！「一張公告」激怒外送員　他怒譙：公平才是專業。（圖／翻攝自《靠北熊貓》）

▲早餐店公告「平台抽成太高」，因此以現場客人為優先。（圖／翻攝自《靠北熊貓》，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

外送平台浪潮席捲，有連鎖早餐店疑似不堪抽成太高，在店門口公告「現場客人、電話自取優先」。有外送員質疑，此舉不僅對部分客人不公平，外送員、客人跟平台看了也不開心，既然如此，當初為何要加入外送平台？

有外送員在「靠北熊貓」貼出一張照片，清楚可見店家公告「因外送平台抽成太高，本店無法負荷成本！特此公告外送平台限定開放時間，以現場客人&電話自取優先！望新老客戶多多利用電話訂餐或現場訂餐，本店將不定期為現場消費客人提供優惠活動！」

請繼續往下閱讀...

這名外送員批評，能理解被抽成很不爽，但店家也可以選擇「不要加入」，畢竟如果店內生意很好，根本也不需要外送平台，現在既然已經加入了，對客人公平一點才是專業吧？

文中指出，如果店內非常忙碌，也可以先關閉接單的「開關」，「忙不過來先關一下平台機子很難嗎？一定要搞到客人不爽，外送員不爽，平台不爽，連你自己也不爽？你有自虐傾向，麻煩自己回家虐，不要害人好嗎？」

許多網友看完紛紛表示，「人手不足還想賺大錢」、「為什麼忙不過來還要接單」、「這蠻誇張的！一樣是有付錢消費的客人，按照接單順序來不就好了」、「講得好像生意很好，但講白了就是人手不足動作慢吧！無法負荷成本當初又要簽？」

其中，貼文也釣出其他店家留言，「這樣很差勁，我也是店家，知道熊貓的單利潤不好，但還是照順序出餐，這是尊重客人，也是經商之道」掀起熱議。

▲▼早餐店吐真心話！「一張公告」激怒外送員　他怒譙：公平才是專業。（圖／翻攝自《靠北熊貓》）

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