台灣最美的風景！咖啡店遺留130萬　女店長急送派出所拒紅包

▲通訊行老闆遺留百萬現金在咖啡店失而復得，直呼揪甘心。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

李姓通訊行老闆日前與客戶相約到中區知名連鎖咖啡店談生意，離開時竟遺忘內有130萬元的袋子，所幸該店女店長及時發現，到派出所報案。警方也根據袋內資訊迅速聯繫上失主。李男除感謝女店長要包紅包卻被婉拒，他也說弄丟時雖一度慌亂，但台中監視器滿佈，對警方有信心，果然還沒報案就接到認領通知「揪甘心！」

第一警分局繼中派出所26日下午有一名女子走進所內報案，對方表示自己是火車站附近的連鎖咖啡店長，整理座位時發現客人遺留一個深色提袋，一看發現裡面好多疊千元紙鈔，她立刻帶過來希望警方能協助找到失主。

警方檢查袋內物品，發現有一張印有通訊行名字與電話的貨款單，立刻依資訊聯繫，經確認是李姓老闆弄丟的，立刻請他來派出所。

▲咖啡店女店長發現客人遺留的提袋，立刻送往派出所。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼老闆清點失而復得的現金無誤，十分感謝女店長及警方。（圖／記者李忠憲翻攝）

李男到派出所後向警方表示，他當時是跟客戶約到咖啡店談另一筆生意，可能是內心還想著公司的事情，才會忘記將內有130萬元現金的提袋拿走。

員警為求慎重，調閱咖啡店監視器確認是李男，接著陪同女店長及李男到附近銀樓清點確認沒有短少。李男當場表明要包紅包給女店長，但對方婉拒，表示這是應該做的。

李男說，他當下發現遺失一度緊張，但想到台中市的監視器滿佈，警方辦案能力好，讓他頓時安心不少，結果還沒報案竟然就接到警方通知，真的很感謝。

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