2019天災猖狂年！全球超過15起300億損失災難　「最貧窮區負最大代價」

▲北加州野火。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

2019年即將過去，這一年國際間發生不少天災。英國慈善組織基督徒互援會（Christian Aid）近日發表相關報告指出，2019年全球至少發生15起超過10億美元損失的天災，今年也可說是史上第二熱的年度，在報告中所發生的天災與「氣候變遷」都有密切的關係。

根據英國《衛報》報導，2019年歷經極端氣候衝擊，從非洲南部到北美洲、澳洲至亞洲、歐洲等洪水與暴風雨、水災等在世界各地都造成很大的混亂與破壞。根據統計，今年至少有15起超過10億美元（約台幣300億元）的天災，其中甚至有7起造成至少100億美元損失。

▲澳洲野火，無尾熊傷亡慘重。（圖／翻攝自gofundme.com）

報告中也指出，在氣候變前加劇之下，2019年幾乎全球各處都遭到天災的破壞，導致全球數百萬人家破人亡、死亡人數達到高峰。其中有7起天災造成超過100億美元損失，包括肆虐印度北部的洪災、中國的利奇馬颱風、美國的多利安颶風、中國洪災、美國中西部和南部洪災、日本超級颶風哈吉貝，以及美國加州野火等，其中加州野火造成的損失高達250億美元。

該份報告中提到，這些數字僅是初步估計，因為通常只會計算保險損失，並未將其他財物成本等列入；此外，死傷人數最多的天災分別是印度和非洲南部的2起洪水災難，由此可見「世界最貧窮的地區卻為氣候變遷付出最大的代價」，而相對的已開發國家則是承擔巨大的財物損失。

最後報告中提到，氣候變遷將會更加嚴重，希望未來國際可勇於挑戰減少碳排放，降低氣候變遷的衝擊，人民也將準備好付出代價。