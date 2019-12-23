野火燒不盡！澳洲400人小鎮被夷為平地　居民躲「自製窯」內躲一劫

▲被野火焚毀的土地。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲野火持續肆虐，新南威爾斯州（New South Wales）州長雷吉克莉安表示，該州有城鎮在經歷「災難性」野火侵襲後，幾乎被夷為平地。甚至有居民來不及撤離，直接躲進自家後院的「窯」中躲過一劫。自9月野火爆發以來，已經造成至少9人死亡，數百間房屋被焚毀，延燒面積達數百萬公頃。

雷吉克莉安（Gladys Berejiklian）指出，位在雪梨西南方的巴爾莫勒爾鎮（Balmoral）約有400位居民，大部分都在大火來襲前撤離，因為在野火迅速延燒過後，整個城鎮被燒得「所剩無幾」。

當地居民哈里森（Harrison）表示，他來不及在火勢來臨前逃跑，因此選擇躲進後院內的窯洞中，幸運逃過一劫，「我跑向車子時，花園、道路都已經起火，我知道來不及走了，只能冒險躲起來。」

▲澳洲巴爾莫勒爾鎮（Balmoral）遭野火襲擊。（圖／路透）



自去年9月以來，野火已造成至少9人死亡、數百座房屋被毀，延燒面積達數百萬公頃。當局表示，綠荊溪（Green Wattle Creek）的火勢已經與城堡廢墟（Ruined Castle）大火合體，目前幾乎包圍整個雪梨西部，不排除再與戈斯珀斯山（Gospers Mountain）「超級大火」串連的可能性。

BBC報導指出，破紀錄的高溫加上乾燥、強風讓火勢難以控制，新南威爾斯州消防部門指出，部分地區已經超過12個月沒有下雨，若沒有適當的雨水，野火可能會在聖誕節過後繼續蔓延。

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