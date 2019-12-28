女大生墾丁春吶喝醉春心蕩漾　半年後提告性侵！法判無罪：你主動脫男褲

▲海地籍男子去年4月在屏東墾丁參加春吶活動時，對女大生涉嫌強逼口交，事隔半年遭女大生提告強制性交。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名海地籍男子去年4月南下屏東墾丁參加春吶活動，認識一名女大生，但女大生事後指控趁其酒後強逼口交、脫褲企圖性侵，強力掙脫逃離未讓男子得逞，辯護人指稱，女大生偵查時指稱被告是「肯亞來的黑人」，也承認喝了一整天的酒，質疑根本酒醉記憶模糊；法官認為，女大生說詞前後矛盾，事後半年才提告，僅其單方控訴無驗傷等積極證據，審理後判處海地籍男子無罪。

桃檢調查，33歲的海地籍男子去年4月參加屏東墾丁春吶活動認識女大生，隔天在墾丁的酒吧又遇到，2人曾有接吻與口交等親密行為，但男子以酒吧由太吵為由提議到外面去，女大生與男子到外面，隨後女大生指控男子抓住她的手腕企圖要硬上，強逼口交並脫去褲子要硬上，女大生強力掙脫逃離現場才未讓男子得逞，檢方依強制性交未遂罪嫌起訴男子。

地院指出，海地籍男子否認犯行，辯稱沒有違反女大生意願，是其主動幫他脫去褲子，所以感覺就是想發生性行為，辯護人說，女大生坦承喝了一整天的酒，質疑其意識與記憶是否清楚？且她甚至稱被告是「肯亞來的黑人」，懷疑女子在墾丁遇到的人不止被告，對於口交與性交說詞也前後矛盾不一。

女大生偵訊時指稱，去年放暑假獨自到墾丁，在酒吧喝了一整天的酒，在舞池跳舞時男子靠近她，2人出去後就幫男子口交，後來站起來說不要，被對方抓著雙手企圖強制性交，她奮力掙扎把褲子穿上逃離現場才沒有讓男子得逞。

法官認為，女大生對案發過程，其中接吻、口交與是否違反意願，曾說「男子親她可能是自己同意的、是否同意口交不確定、他好像有強迫我跟他發生關係」等，此外，依據雙方事後對話訊息，女子僅向男子表明手腕有瘀傷，後來2人還平靜坐在酒吧外等說詞，且女大生於事情發生後半年才在台北提告，加上本案並無驗傷照片與醫院診斷證明等佐證，除其單方面證詞外並無其他積極證據，審理後判處海地籍男子無罪，本案還可上訴。

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