女童如廁痛到大哭！奶音驚曝：「阿伯」摸我　媽一聽嚇傻提告…結局竟反轉

▲張男被控對女童伸狼爪，但女童前後證詞不一，法官判他無罪。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台中報導

男子阿宏（化名）利用妻子在幼兒園任職之便，任意進出幼兒園，還用提供零食及說故事等手法取得幼兒信任，但他卻對幼兒伸出狼爪，猥褻3歲女童下體，被法官判刑3年10個月。阿宏不服提出上訴，二審法官查出該3歲女童證稱加害者「長得很胖很胖的」，但與阿宏外型不符，且女童還說是爸媽教她說證詞，法官因此認定證詞遭汙染，改判阿宏無罪。

判決書指出，阿宏每天都會接送妻子上下班，並以代買監控設備為由，在幼兒園任意進出，還會用提供零食及說故事等手法取得幼兒信任，幼兒們也都稱他為「阿伯」。

然而，阿宏卻在2016年8月間對一名3歲女童伸出狼爪，趁著妻子及助理教保員不在教室之際，用手上下撫摸女童下體，導致她下體紅腫。直到女童返家如廁時，痛得大哭，在其母親詢問之下，女童說出，「被阿伯摸」，母親才知道女兒遭到猥褻，嚇得趕緊報警。

阿宏到庭後，矢口否認犯行，但一審法官仍將他依加重強制猥褻罪判刑3年10個月。阿宏事後不服提出上訴，堅決否認有對女童猥褻，還強調，他進到教室後，「都是一群小朋友圍在旁邊」。

二審法官審理時也發現，女童的證詞反反覆覆，對於發生的次數、姿勢、地點、有無其他人在場及用手或用棍子等，前後回答的都不太一樣，且還曾指出有3個人摸她下體，又說摸她的「阿伯」長得「很胖很胖」，但與阿宏外型並不相符。

此外，女童還曾證稱，「當天是爸爸、媽媽要我到庭指證阿伯摸屁股，在家裡就有說了」，法官因此認定女童的證詞已遭到汙染，難以採信。不過，女童有受理疑似性侵害事件的驗傷診斷書，但紅腫原因是否因之前尿尿會痛的病菌感染所造成也並無可能。

法官審理後認為，檢察官所起訴阿宏對女童猥褻的事實，並未達到使法官確信是真實的程度，且仍有合理的還疑之處存在，而一審法官也沒有查出上訴疑點，仍依法將阿宏判刑，「自有未洽」，因此撤銷阿宏有罪的判決，改判他無罪。全案可上訴。

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