北海劣油案無罪確定　最高法院：非不可供人食用油脂

▲北海劣油案中，二審台南高分院就判決無罪，獲得最高法院支持，無罪確定（圖／記者林悅攝）



記者吳銘峯／台北報導

國內著名油品公司、北海油脂公司在2014年間爆發以低劣飼料用油混製成食用豬油案件，公司負責人夫婦呂青協、呂黃麗華一審均判處4年以上刑期，但二審改判無罪。案經上訴，最高法院30日駁回上訴，無罪確定，主要理由乃因被告購買的「碎皮油」，「並非不可供人食用的油脂，應認定符合法律規範」。

本案乃台南地檢署於2014年間查獲，檢方發現北海油脂、協慶公司負責人呂氏夫婦，自2014年起購入不可食用的進口動植物混合油，除銷售至下游公司外，更將不可食用油及飼料油混摻進自製的食用油中，再透過精製程序製成食用豬油「新萬香豬油」、「古早味豬油」等產品共1511噸317公斤。而後將這些油品販售給上百家不知情廠商，部分產品甚至還出口到香港。全案於2014年11月間偵查終結，檢方對呂氏夫婦提起公訴。

此外，檢方持續追查，又發現呂氏夫婦在2011年到2014年間，3年內向某貿易公司購買不可食用的皮碎油（製作豬皮革前刮取的低劣皮下油脂）542噸473公斤，再摻入其他豬、雞、牛等動物油脂。經過精製等程序後，製成成多款豬油產品共3821噸516公斤。這些油品再販售給下游的65家廠商，檢方初估不法獲利達2億餘元，因此追加起訴。

全案一審由台南地方法院審理，2案合併審理後，將2夫婦依「詐欺」、違反「食安法」等罪，分別判刑4年6月與4年。案經上訴，台南高分院二審審理後，卻做出逆轉判決，改判2夫婦均無罪。台南高分院認為，檢方與一審法院均依照一名證人的證詞，認定有罪；但該證人為資淺員工，對於打油、輸油，甚至油槽內的油品來源、種類並不清楚，證詞可信度不高。

此外，台南高分院比對北海公司的油品清冊，發現公司並未將自行進口的飼料油及牛油混製成食用豬油。另外台南高分院再根據國家標準，認為食用豬油的品質檢驗規範，僅需健康、無病的豬屠體熬製而成的豬脂產品，即為合法許可；因此被告所買的皮碎油，是以健康、無病豬隻的豬皮上油脂作為熬製食用豬油原料，「並非不可供人食用的油脂，應認定符合法律規範，不能科處罪刑」。因此二審逆轉改判無罪。

全案再上訴第三審，最高法院採信二審見解，也認定此類油品「並非不可供人食用的油脂，應認定符合法律規範」，因此駁回檢方上訴，無罪確定。

