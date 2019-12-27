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桃園長庚轉運站開工　鄭文燦：公私合力共創龜山交通建設雙贏

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▲桃園市長鄭文燦（左）、長庚醫療財團法人王瑞慧董事長（中）等人主持開工儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）▲桃園市長鄭文燦（左）、長庚醫療財團法人王瑞慧董事長（中）等人主持開工儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「桃園長庚轉運站」27日舉行開工典禮，市長鄭文燦指出，近年龜山與林口地區整體發展迅速且人口快速成長，長庚醫院院區周邊計有80餘條公車路線，為改善龜山地區長久以來交通壅塞問題，市府在長庚醫院北側規劃「桃園長庚轉運站興建營運移轉（BOT）案」，將設置室內停車場、捷運通道與會展中心等設施，預計2022年11月底完工啟用。

「桃園長庚轉運站」開工儀式由市長鄭文燦與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧等人共同主持，鄭文燦表示，桃園長庚轉運站位於林口長庚醫院北側之「公12」用地，轉運站面積廣達2143坪，轉運站主體為地上5層、地下1層之建築，未來將設置650格停車位與1200個機車停車位，另規劃19席大客車月台，未來將進駐38條公車路線在此轉運，提供民眾往返通勤與長途跨縣市之公車服務，減少私人運具使用率，改善尖峰時間，龜山地區文化一路、復興一路的交通壅塞情形。

▲桃園長庚轉運站預計2020年底完工啟用，圖為完工示意圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園長庚轉運站預計2020年底完工啟用，圖為完工示意圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，桃園長庚轉運站除設置休息、候車空間與餐飲便利商店等設施外，長庚醫院作為亞洲地區的醫學重鎮，特別規劃一座國際級會展中心，提供桃園未來舉辦國際性研討會或展覽等活動優質租借場地，另外，轉運站還回饋市府一塊廣達605坪公益空間，可作為龜山區市民朋友活動空間。

鄭文燦強調，為紓解市民在工程期間停車需求，市府將在龜山運動公園規劃建置臨時停車場，提供295格汽車停車位、435格機車位，預計明年6月開放使用，市府也向交通部爭取前瞻計畫補助，在龜山區慈惠堂旁興建立體停車場，將提供200個以上停車位，目前已完成工程設計發包作業，轉運站興建期間，市府將提供500個以上停車位，以滿足龜山區居民停車需求。

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