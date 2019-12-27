2名糊塗高中生相約交接公費　「聊到忘我」9萬元丟超商

▲2名高中生日前在桃園市蘆竹區某超商掉了9萬元公費卻不自知，店長發現送交警方處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2名糊塗高中生日前在桃園市蘆竹區某家超商相約交接社團公費，但聊天聊到忘我，離開時居然將9萬餘元公費忘記在超商桌上，店長拾獲這筆鉅款後研判失主應該會很快回來找，但隔了一週居然無人認領，只好送交警方處理，蘆竹警分局透過戶政系統查出失主通知領回，王姓店長27日自拍影片感謝員警熱心助人。

▲桃園市蘆竹警分局偵查隊小隊長李孟德根據收據調閱戶政資料終於尋獲失主。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局偵查隊小隊長李孟德26日接獲超商王姓女店長送交9萬元鉅款案，根據遺留的70餘張收據與繳費資料等研判，應該是學生遺留，除此之外，完全沒有相關失主身份線索，根據戶政系統查證繳費憑繳與收據上的姓名，從早上到下午，花了大半天查出失主身份，而且順力通知高中生前來警局領回這筆鉅款。

超商王姓店長27日得知警方已找到失主，並歸還9萬元費用，原來是學生相約在超商交接社團班費，卻因聊天聊到忘記這筆錢，還好警方熱心找到失主，才讓學生沒有因此要賠出一大筆錢，27日自拍短片感謝李小隊長熱忱，也稱讚蘆竹分局員警熱心助人。

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