柯市府一級主管有色狼！尾牙合唱「掀帽硬親」女教師　法判有罪







▲原民會主委陳誼誠（左一）在尾牙餐會上假借合唱名義親吻女教師臉頰。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者陳羿妏／台北報導

台北市政府原民會陳誼誠主任委員在尾牙活動上，以合唱名義靠近站在台上高歌的退休女教師小蕙（化名），靠近對方並親吻女子臉頰，氣得當事人提告，陳男聲稱是因為喝醉沒站穩，才會碰觸到，否認性騷擾一事。台北地院審理，認為陳男趁人不及抗拒時親吻的行為，依性騷擾罪判拘役50日，得易科罰金5萬元。全案可上訴。

判決指出，陳男於2018年1月27日的尾牙餐會上，看到小蕙站在舞台唱歌便走上前要合唱，此時陳男竟興起要親吻女子的動作，直喊：「我一定要親到妳」，先是靠近對方臉頰，被強烈拒絕推開後再拉住小蕙的手，掀起她的帽子親臉頰得逞，讓小蕙氣得提告性騷擾。

陳男否認犯行，辯稱當時因為喝醉重心不穩，身體搖擺拉著小蕙的手才會碰到臉，且若當時真有性騷擾一事，他根本不會關心對方該怎麼回家，或者是有聽到女子大叫想逃跑的反應。

法官勘驗當時小蕙請託北市議員出面協調的性騷擾會議音檔中，連姓證人提到，他有看到陳男酒醉站不穩，但是並沒有看到2人有碰觸到的過程，此外「我是主委，我真的是、對我真的是有摸她，第一次、第一次的時候，我沒有親到」上述對話，認為連男的描述陳男行為的說詞模糊，又偵察過程中陳男曾分不清碰到、親到兩者差異，法官認為此舉有刻意迴避之嫌。

法官從陳男當庭做出「頭朝下、嘴巴朝下」的姿勢，得知男子有刻意低頭將嘴貼向小蕙臉頰，與一般多人同台合唱的行為舉止不一樣，經台北地院審理，認為陳男不應趁人不及抗拒時做出不尊重他人身體自主權的舉動，依性騷擾罪判拘役50日，得易科罰金5萬元。全案可上訴。

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