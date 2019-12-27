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女親戚喝醉亂傳「75秒壞壞片」幫出氣　中壢男5個月後接到警電話

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記者黃翊婷／綜合報導

小芬（化名）指控，李姓男子去年10月間突然透過LINE傳來一段1分15秒的不雅影片，並附上「分開這麼久，難道妳都不想我」等訊息，讓她覺得受到性騷擾，因此決定提告求償40萬元。不過，桃園地院中壢簡易庭法官認為，該影片是男方的高姓親戚喝醉誤傳，最後裁定駁回告訴。

▲▼腳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小芬收到不雅影片，以為是李男故意性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

小芬在判決書中主張，事發當天收到不雅影片之後，自己立即回傳一句，「你換手機啊，傳這什麼影片，你墮落到這種沒水準的地步啦」，沒想到李男竟然回答「想妳」、「分開這麼久，難道妳都不想我」等話，甚至不停撥打電話，讓她不堪其擾，一度因為憂鬱症發作無法上班，這才決定提告求償40萬的精神損害賠償。

對於上述指控，李男反駁，他並沒有對小芬告白，那段1分15秒的影片是別人傳來的，並非對女方有什麼意圖，「那天我和親戚喝酒，親戚拿我的手機去看，應該是覺得好玩，所以開玩笑把影片傳出去。我承認是我一時疏忽，讓別人拿我的手機去開玩笑。」

▲▼尾牙春酒應酬多閃酒有技巧。（圖／pxhere）

▲李男與高姓親戚喝酒，5個月後突然接到警方電話訪談。（示意圖／取自免費圖庫pxhere，與本案無關）

而傳送影片的高姓親戚也出庭證稱，「因為李男的手機沒有設密碼，我拿來玩時看到裡面有不雅影片，不知道是誰傳的，當時我以為他們是男女朋友，而且小芬對男方不好，想氣氣小芬，就把影片和訊息傳給她。」

中壢簡易庭法官認為，高女與小芬並沒有仇怨，與李男是遠房親戚也沒有特殊情誼，無理由冒著偽證罪的風險出庭，加上男方是在事發5個多月後突然接到警方電話訪談，應該無法憑空杜撰上述證詞，而且兩人的說法與細節都相符，可見誤傳之辯並非無據，最後裁定駁回小芬的告訴，全案仍可上訴。

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