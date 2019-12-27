「阿捏有聽到嘸」狂男不滿被催債跑去開一槍　到案瞎掰：只是炮仔聲





▲柯男與陳男有債務糾紛，竟跑到對方住處樓下鳴空槍還傳恐嚇影片。（示意圖／取自pixabay）



記者陳羿妏／台南報導

柯姓男子因為不滿被陳姓男子催債，持改造手槍乘車前往對方住處樓下，大喊陳男綽號「罐頭」再往天空鳴發一槍隨即離去，並傳送預錄的影音檔恐嚇「阿捏有聽到槍聲沒啦？」，事後由附近住戶報警，警方循線將柯男逮捕到案。台南地院審理，依非法寄藏可發射子彈具殺傷力槍枝及恐嚇危害安全罪，判柯男3年10個月，併科罰金5萬元。全案仍可上訴。

柯男於今年6月25日因與陳男有債務糾紛，心生不滿竟拿出已故友人交付的手槍，前往陳的住處對空鳴槍後，還透過通訊軟體傳送「阿捏有聽到槍聲沒啦？」、「吼，林北去你家開一槍啦」等影片，試圖要恫嚇對方。警方獲報開槍消息後，根據監視器畫面請柯男到案說明。

柯男辯護人則主張，當時柯男並沒有針對特定人員，也沒說什麼話，認為陳男只聽到像是炮竹聲響的槍聲，對於是否構成恐嚇有疑慮，且陳男沒有因為影片受驚嚇，希望法院斟酌減刑。台南地院審理，法官認為無法查驗柯男持有槍枝的真實性，因此無法予以減刑，依非法寄藏可發射子彈具殺傷力槍枝及恐嚇危害安全罪，判柯男3年10個月，併科罰金5萬元。全案仍可上訴。



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