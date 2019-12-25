正妹搭公車驚覺屁股「熱熱癢癢」...轉身見10根指頭不停蠕動！崩潰：把腳放下

▲阮姓男子搭公車時，不斷用腳趾觸碰前座女乘客，讓對方氣炸提告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／台中報導

阮姓越南籍男子搭公車時將雙腳鞋子脫下，隨後赤腳放在前座的椅背與椅墊間，並不斷伸展腳趾，碰觸前座女乘客言言（化名）的臀部。言言驚覺臀部有騷動，於是回頭查看，並出聲制止，但阮男仍繼續動作，言言見狀立刻告訴駕駛，並由駕駛載往派出所報案。台中高分院審理後，依違反性騷擾防治法將阮男判刑3個月，得易科罰金，並諭令執行完畢或赦免後，驅逐出境。

根據判決書，言言指控，事發當時阮男就坐在她後方，起初阮男將雙腳放在窗台上，相當靠近言言的臉部，她於是轉身示意，之後阮男將腳放下，過沒多久卻又將腳伸到座位縫隙中，「就開始一直摳我的屁股」。

起初，言言出聲制止，「請把腳放下來」，但阮男一副裝不知道的樣子，不予理會，「我一直重複跟他說請把腳放下來他都不聽，直到我用手指著他的腳，請他放下來他才把腳放下來」，但沒想到，過沒多久，阮男又將腳放上去，隨後繼續用腳趾碰觸言言屁股，言言氣得當場站起來揚言提告，隨後告訴司機此事，並由司機載往警察局報警。

阮男到案後坦承有搭乘公車，但否認性騷擾，還辯稱，「我在越南有不好的習慣，就是腳酸的時候，會把腳伸到前座的車窗，言言當時有轉頭過來跟我說，不可以把腳放在那裡，我立刻將腳放下，之後就睡著了，醒來之後就聽到她要告我，我不知道為什麼」。

然而，法官審理時，言言指證歷歷，且在述說當時情況時，數度出現發抖哭泣的情形，法官因此不採信阮男說法，並將他依違反性騷擾防治法判刑3個月，得易科罰金，並諭令執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案確定。

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