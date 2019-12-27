絲襪女搭小黃遇色運將…狂摸腿噁喊「我會按摩」+脫褲！網傻眼：太扯了

▲原PO女友搭小黃慘遭運將摸腿！（圖／翻攝爆料公社）

記者陳羿妏／台北報導

台北市26日上午發生一起計程車司機伸鹹豬手事件！有網友在臉書「爆料公社」PO文指出，當時他的女友搭乘小黃途中，司機竟起色心，問原PO女友「我可以摸你腿嗎？」，不顧女子拒絕直接伸手狂摸，還聲稱自己懂按摩，在女子下車前更脫褲，誇張行徑已女子被錄影蒐證，下車後她立即向北市信義分局報案，提告運將性騷擾。

根據PO文指出，身著黑色絲襪的女子在26日早上10點於國父紀念館附近搭乘計程車，司機先是繞遠路笑說要帶她出去玩，沒多久竟詢問是否可以摸她腿，即便拒絕，運將照樣把她的腿全部摸一遍，摸到腳底還說「可以幫你按摩」、「下班後叫司機可以算便宜一點」，行為噁心令女子十分恐慌，下車前還看到運將甚至已脫褲，嚇得她連忙報警處理。



原PO得知女友搭小黃受到騷擾，便寫下事發經過和發布事發影片，以「請各位單獨搭車的女性朋友注意」為題，提醒女性朋友要小心，看完貼文許多網友紛紛留言，「好誇張」、「太扯了」，也有網友說「要注意安全」、「身上應該放個防狼噴霧」。

►點我超越韓國愉快體驗



【更多新聞】

15公分和尚鸚鵡叫聲太吵…鄰怒投訴！飼主「挨罰千元」上訴被駁回



「鬼打牆」開到公墓車輪卡溝！酒駕女撞死婦肇逃…賠100萬再判3年8月



女童遭4度性侵向老師訴苦 鬼父辯「她看A片幻想的」遭起訴

