狼師嘴臉貼她脖子上下擼！拍肩摟腰...高中妹哭喊「我好髒」2度吞藥

▲高中老師摟腰環抱女學生，對方內心受創企圖輕生。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳羿妏／高雄報導

擔任高中老師的阿輝（化名）趁女學生小蕙（化名）幫忙改考卷，竟在辦公室內伸手摟腰環抱對方，再以臉部摩擦女生頸部，小蕙受到極大驚嚇，且認為自己很髒，2度企圖吞藥輕生。橋頭地院審理，依強制猥褻罪，判阿輝有期徒刑1年，事後也遭校方解雇。



事情發生在2017年11月10日，當時阿輝請小蕙進辦公室，拜託對方幫忙改考卷，不料，男子趁2人獨處一室伸手摟住對方肩膀、腰部，再以自己臉部去磨蹭女生脖子，等小蕙起身想離開時，老師竟直接伸手進外套環抱對方，還撫摸拍打小蕙背部。小蕙表示，不敢直接拒絕老師是擔心自己無法順利畢業，事後由母親報案，狼師惡行才得以曝光，此外她認為「自己很髒」、「被玷汙了」，曾赴精神科就醫，2度意圖服藥輕生，內心受到莫大傷害。

阿輝承認自己有請小蕙進辦公室改考卷，但他辯稱與學生保持良好關係，拍肩的動作只是「朋友的行為」，否認有犯猥褻一事。事後阿輝的確收到性平申訴，也有撥打電話與小蕙道歉，通話內容中，他提到自己沒有女兒，所以對女學生比較好，「跟女同學咬耳朵、捏捏手」，也直說如果小蕙不開心，他現在就道歉。橋頭地院審理，認為阿輝為人師表竟做出噁心行徑，造成小蕙性自主權受侵害，依強制猥褻罪，判阿輝有期徒刑1年，目前阿輝已遭校方解雇。

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