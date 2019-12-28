韓國瑜1分鐘解釋「庶民經濟希望工程」　313字說完閃人記者傻眼…鄉民揭話術

記者葉國吏／綜合報導

2020總統第三次政見發表會27日落幕，國民黨總統候選人韓國瑜在會中表示，未來選上將會成立「庶民經濟希望工程服務團隊」，會後有媒體詢問何謂「庶民經濟希望工程服務團隊」，韓國瑜用1分11秒、313字回答，但回答內容不僅讓現場記者傻眼，在批踢踢上也造成熱議。

韓國瑜在政見會上針對經濟議題，表示過去3年半民進黨執政，人民過得太辛苦，強調他重視庶民經濟，未來當選後將推動1000億庶民經濟希望工程，不管是服務業、批發零售業、餐飲業，都有服務團隊幫助他們，一手重視高科技產業，但也別忘腳邊的玫瑰花，兩邊重點工作都要做。

▲韓國瑜電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

會後媒體聯訪時，有記者問到「庶民經濟希望工程」部分，希望韓國瑜可以具體說明一下，對此韓國瑜認為，庶民長期沒有得到政府關愛眼神，所以他會特別重視這些，未來對於「跟民眾最貼近的行業，政府要拿出辦法，提出資源來協助」。

以下韓國瑜回答全文：

這個我跟張善政院長，還有我們國政顧問團、我們蔡政委，我們共同研商了很久，未來我們希望對於批發、零售，還有這些餐飲、物流、樂活，這些基礎跟民眾最貼近的這些行業，政府要拿出辦法，要提出資源來協助他們。

其實這個或多或少，因為跟台灣整個中小企業，庶民在經濟領域的結構有很大的關係，約估大概要佔到70％，那我覺得庶民長期沒有得到政府「相當的關愛的眼神」。

我覺得未來我們一面會發展高科技，一面會來衝刺高科技的產業、高薪產業，另外我們會特別重視這些庶民經濟，以及包括農民、漁民、勞工等等相關問題。

一個快樂、幸福的社會，一定是每一個層次、每一個層級、每一個族群，都能夠被政府關注得到，這是我跟張善政院長、我們共同對台灣人民的承諾，好不好、謝謝。

韓國瑜共花了1分11秒回答「庶民經濟希望工程」，說完後就轉身離開，現場還有記者追問「市長那你具體辦法是什麼？」，另外也有女記者傻眼的說「我本來想問反滲透法的」、「就這樣走掉了？」。這段回應在批踢踢上也造成熱議，有鄉民就說「他一直都是這樣 會先講一堆很不相關的東西 讓別人在想他到底在講什麼 然後再突然結束」；不過也有鄉民力挺說「支持，一句話，即使是演的他也是演得最好的」。

▼韓國瑜解釋完庶民經濟希望團隊後就離開。（圖／記者林敬旻攝）