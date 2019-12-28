探測車「機會號」陣亡　最後拍下的354張火星絕美全景照曝光

▲火星探測車「機會號」拍下的全景圖，點圖放大。（圖／NASA）

記者錢玉紘／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）公布火星探測車「機會號」（Opportunity）在「安息前」最後29天所拍攝到的照片，一共由354張獨立照片組成一張全景圖，有助於科學家與地質學家更加了解火星上的景象，NASA科學家讚嘆，機會號傑出地完成了火星探索任務。



「機會號」去年起在火星碰上巨型沙塵暴，阻擋太陽能電池，今年2月13日，科學家宣布機會號的電池進入休眠狀態，正式宣告死亡。NASA近日公布了一系列機會號在長眠地「毅力谷」（Perseverance）拍攝的照片，一共有354張獨立照，組合成一張壯觀的橫幅全景照，時間為去年5月13日到6月10日。

加州噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）機會號計畫的主任卡拉斯（John Callas）提到，這張最後的全景圖證明了機會號是個非凡的探索與發現任務，「在中心偏右邊的地方，你可以看到奮鬥撞擊坑（Endeavor Crater）的邊緣正在緩緩上升，而在左側，也可以看到機會號軌道開始下降到地平線下，看的到地質學家們想要研究的地形特徵」。

卡拉斯還提到，照片最右邊與最左邊分別是毅力谷底部以及未開發的奮鬥撞擊坑入口，等著未來的探險者光臨。

NASA指出，機會號本來就預期任務不會超過15年，但這段期間它幫助人類更了解火星的地質與環境，貢獻良多，也為未來機器人與人類執行火星上的各種任務奠下基礎。NASA科學任務部副主任澤布辰（Thomas Zurbuchen）在2月的記者會上表示，「我在此深深感謝，並宣布機會號的火星探索任務已完成，它改變了我們對火星的認知」。