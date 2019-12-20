商用乘客上太空計畫輪到波音上陣！　Starliner飛行器週六將升空前往國際太空站

▲美國航太總署（NASA）的商業乘客計劃（CCP），正在逐步推進中。（圖／翻攝自NASA官網）

記者謝仁傑／綜合報導

美國航太總署（NASA）的商業乘客計劃（CCP），現在輪到波音出馬了。據 CNET 報導，CST-100 Starliner無人飛行器，即將在本週六凌晨透過火箭搭載升空，飛往國際太空站，如果任務成功，將為2020年載著人類發射宇宙的道路跨出一步，屆時也將是自2011年太空梭時代結束以來，首次將美國太空人載運到國際太空站。

SpaceX已經在今年3月完成測試，是第一次未載人飛行試驗，這一回輪到波音公司，將在12月20日星期五，透過佛羅里達州的空軍基地協助下，聯合發射阿特拉斯V型火箭（Atlas V rocket），搭載CST-100 Starliner飛行器升空。

波音和NASA設定的時間是太平洋時間凌晨3:36（美東時間上午6:36）。Starliner準備創造歷史，美國航空總署電視台（NASA TV）將從周五凌晨2:30開始直播。

氣象學家預測當天天氣平穩，80％的機率可以順利執行此次太空任務。如果Starliner能夠按時完成，將在周六清晨停靠在太空站，而在返回地球前，它將一直在那停留到12月27日。

NASA OFT任務經理Trip Healey在周一的一份聲明中表示：「這次試飛將為我們提供Starliner在每個飛行階段實際環境性能的寶貴數據，並展示其將機組人員運送到太空站，且安全帶回家的能力。」



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