　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

商用乘客上太空計畫輪到波音上陣！　Starliner飛行器週六將升空前往國際太空站

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼天鵝號貨運太空船起飛。（圖／翻攝自NASA官網）

▲美國航太總署（NASA）的商業乘客計劃（CCP），正在逐步推進中。（圖／翻攝自NASA官網）

記者謝仁傑／綜合報導

美國航太總署（NASA）的商業乘客計劃（CCP），現在輪到波音出馬了。據 CNET 報導，CST-100 Starliner無人飛行器，即將在本週六凌晨透過火箭搭載升空，飛往國際太空站，如果任務成功，將為2020年載著人類發射宇宙的道路跨出一步，屆時也將是自2011年太空梭時代結束以來，首次將美國太空人載運到國際太空站。

SpaceX已經在今年3月完成測試，是第一次未載人飛行試驗，這一回輪到波音公司，將在12月20日星期五，透過佛羅里達州的空軍基地協助下，聯合發射阿特拉斯V型火箭（Atlas V rocket），搭載CST-100 Starliner飛行器升空。

波音和NASA設定的時間是太平洋時間凌晨3:36（美東時間上午6:36）。Starliner準備創造歷史，美國航空總署電視台（NASA TV）將從周五凌晨2:30開始直播。

氣象學家預測當天天氣平穩，80％的機率可以順利執行此次太空任務。如果Starliner能夠按時完成，將在周六清晨停靠在太空站，而在返回地球前，它將一直在那停留到12月27日。

NASA OFT任務經理Trip Healey在周一的一份聲明中表示：「這次試飛將為我們提供Starliner在每個飛行階段實際環境性能的寶貴數據，並展示其將機組人員運送到太空站，且安全帶回家的能力。」
 

她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

ET快訊
買乳液抹僵硬屍體「加熱後性侵」！　日女童命案殘忍犯行曝光
LIVE／2020副總統政見會登場！「院長對決」賴清德 PK
生活全毀！福岡租車台女「無法睡」崩潰關家裡　酸民灌爆臉書、L
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

加強隱私及安全！臉書將停止使用2FA工具提供朋友建議

商用乘客上太空計畫輪到波音上陣！　Starliner飛行器週六將升空前往國際太空站

電信商送聖誕大禮　iPhone購機最高現省12,000元

婆婆媽媽辦年貨找零不用愁　南門市場Apple Pay五步驟快速買菜

Google離線翻譯更精準！　更新59種語言、準確度提升12%

免費！LINE MUSIC送聖誕鈴聲　快設定泰武國小「祝你聖誕快樂」送愛版答鈴

蘋果超會賺！Q3手機獲利占市場總額六成　擊敗三星、華為

臉書正在開發自家作業系統　發豪語「未來將能完全擺脫對Andriod的依賴」

你正被跟蹤！《紐時》取得機密文件　1200萬位民眾行蹤全被手機定位掌握

拍照功能更強大！蘋果要推外部閃光配件　iPhone 11以上有支援

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

加強隱私及安全！臉書將停止使用2FA工具提供朋友建議

商用乘客上太空計畫輪到波音上陣！　Starliner飛行器週六將升空前往國際太空站

電信商送聖誕大禮　iPhone購機最高現省12,000元

婆婆媽媽辦年貨找零不用愁　南門市場Apple Pay五步驟快速買菜

Google離線翻譯更精準！　更新59種語言、準確度提升12%

免費！LINE MUSIC送聖誕鈴聲　快設定泰武國小「祝你聖誕快樂」送愛版答鈴

蘋果超會賺！Q3手機獲利占市場總額六成　擊敗三星、華為

臉書正在開發自家作業系統　發豪語「未來將能完全擺脫對Andriod的依賴」

你正被跟蹤！《紐時》取得機密文件　1200萬位民眾行蹤全被手機定位掌握

拍照功能更強大！蘋果要推外部閃光配件　iPhone 11以上有支援

日東大機械系學生「電路板」製成名片　只花22元還可以組裝零件

芝麻竟是No.2！湯圓「地獄熱量」排行出爐...營養師授吃不胖祕訣

台北市商業會改選！吳發添當選理事長、許俊榮任監事會召集人　王令麟高票連任常務理事　

「三支箭」建設花蓮！黃啟嘉步行掃街拜票　熱情民眾是後盾

彰化國道下雪了！？　滿載麵粉大貨車轉彎翻覆　灑落一地白

上網查「非洲」只出現貧窮　藝術家畫350張表情符號呈現美麗一面

《AV帝王》山田孝之同框梁朝偉！　緊貼影帝宣布「拍電影」網暴動

湯唯反串帥壓男主角！拍戲4次流感「發燒39.9度」奔醫院

《星光》歌手突然失聲！　檢查報告出爐...她一看當場痛哭

抓住歹徒上電視被星探相中！《綠豆傳》張東潤明年來台會粉絲

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

3C家電熱門新聞

iPhone SE 2放回耳機孔、搭配夜幕綠

LINE輸入「耶誕快樂」召喚熊大　「貼文串耶誕濾鏡」秒變耶誕老公公

新手媽好夥伴　輕鬆端出精琢佳餚

iPhone換電池優惠再一發

免費！LINE MUSIC送聖誕鈴聲　快設定泰武國小「祝你聖誕快樂」送愛版答鈴

《紐時》揭露機密　1200萬位民眾行蹤全被手機定位掌握

200萬網友盲測票選手機相機

蘋果要推閃光燈配件　iPhone 11有支援

Google離線翻譯更精準！　更新59種語言、準確度提升12%

你家有吃電怪獸嗎？

電信商iPhone XS Max殺到「一萬出頭」

臉書正在開發自家作業系統　

PornHub發布年度回顧　意外揭示Android版本統計

分析師：若 iPhone 12 銷售不佳　5G電信商要擔起最大責任！

更多熱門

相關新聞

衛少返鄉轟40分率火箭17分大逆轉

衛少返鄉轟40分率火箭17分大逆轉

西區兩強快艇與火箭20日進行本季第3次交手，前2次雙方各取得1勝，洛城雙星上半場砍下35分、11籃板，率隊拉開17分領先；不過火箭第3節打出36對18「一波流」反超比數，並靠著一哥哈登(James Harden)與返鄉轟下個人本季新高40分的衛斯布魯克(Russell Westbrook)決勝節聯手飆分，終場以122比117取勝。

台東太空探測火箭試射場27日首發

台東太空探測火箭試射場27日首發

哈登與莫瑞爆衝突！火箭逆轉馬刺復仇

哈登與莫瑞爆衝突！火箭逆轉馬刺復仇

哈登連2戰得分飆破50大關

哈登連2戰得分飆破50大關

哈登生涯第11度轟55分僅次張伯倫

哈登生涯第11度轟55分僅次張伯倫

關鍵字：

NASA國際太空總署火箭Starliner

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

前女友「有車有房才嫁」6年後反悔　他發文勸被嗆

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

更多

最夯影音

更多
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面