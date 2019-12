印度著陸器「維克拉姆」碎片亂噴　NASA在750公尺外找到撞擊坑洞

@NASA has credited me for finding Vikram Lander on Moon's surface #VikramLander #Chandrayaan2 @timesofindia @TimesNow @NDTV pic.twitter.com/2LLWq5UFq9

實習記者曾筠淇/綜合報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)在當地時間2日發布聲明,他們在月球上找到了印度的「維克拉姆」(Vikram)著陸器。印度所發射的「維克拉姆」在今(2019)年9月時就已「硬著陸」,卻遲遲無法順利拍攝並回傳任何影像,現在確定已著陸失敗,不過能如此靠近地面,已是「一個了不起的成就」。

印度在7月22日發射「月球飛船2號」(Chandrayaan-2)與它的著陸器「維克拉姆」,雖成功進入軌道,兩者也在9月2日成功分離,但在距離月球表面2.1公里處失去訊號。印度太空研究組織(ISRO)負責人西萬(K Sivan)在9月8日表示,已經得知「維克拉姆」硬著陸,不過當時仍不知受損情形。

The #Chandrayaan2 Vikram lander has been found by our @NASAMoon mission, the Lunar Reconnaissance Orbiter. See the first mosaic of the impact site https://t.co/GA3JspCNuh pic.twitter.com/jaW5a63sAf