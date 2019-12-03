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印度著陸器「維克拉姆」碎片亂噴　NASA在750公尺外找到撞擊坑洞

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實習記者曾筠淇／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）在當地時間2日發布聲明，他們在月球上找到了印度的「維克拉姆」（Vikram）著陸器。印度所發射的「維克拉姆」在今（2019）年9月時就已「硬著陸」，卻遲遲無法順利拍攝並回傳任何影像，現在確定已著陸失敗，不過能如此靠近地面，已是「一個了不起的成就」。

印度在7月22日發射「月球飛船2號」（Chandrayaan-2）與它的著陸器「維克拉姆」，雖成功進入軌道，兩者也在9月2日成功分離，但在距離月球表面2.1公里處失去訊號。印度太空研究組織（ISRO）負責人西萬（K Sivan）在9月8日表示，已經得知「維克拉姆」硬著陸，不過當時仍不知受損情形。

據美國《紐約時報》報導，印度太空研究組織雖表明已找到「維克拉姆」，但從未發布過任何軌道飛行器拍攝的影像。NASA的月球勘測軌道飛行器（LROC）曾在9月17日拍攝到「維克拉姆」位於月球南極的預定著陸點，卻沒發現明顯的撞擊痕跡。然而一名印度工程師蘇布蘭馬尼安（Shanmuga Subramanian）則發現，距離預定著陸點的1公里處，竟有一個白點。

蘇布蘭馬尼安懷疑那個白點就是墜毀於月球的探測器，所以就將這個情形告訴NASA。NASA開始在附近進行搜索，進而發現在距離原定著陸點的750公尺處，有疑似撞擊點的坑洞以及向外噴射所散落的碎片。NASA起初並未識別出撞擊點是因為當時的照明不佳，11月11日有最佳的像素比例及光照條件，才能順利有此最新發現。

▲▼印度「月船2號」月球探測器升空，將登陸月球南極。（圖／路透）

▲印度「月船2號」月球探測器在7月22日升空。（圖／路透）

NASA在聲明中表示，「雖然損失慘重，但能這麼接近月球表面還是一個了不起的成就」。如果「維克拉姆」有順利降落在著陸點，那印度就能夠成為第4個登上月球的國家。

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