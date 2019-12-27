高二女作文「感動法務部」！助父獲假釋　8年首次團圓飯當場哭了

▲小婷描寫「祖父情」感動眾人，獲全國收容人家庭故事徵文比賽第一名，也助父親獲得假釋。（示意圖／非當事人／ETtoday新聞雲）

記者柯沛辰／綜合報導

高二女學生小婷（化名）年幼喪母，父親又入獄服刑，但在阿公阿嬤的拉拔下，她不僅課業名列前茅，還參加法務部舉辦的收容人家庭故事徵文比賽，以細膩筆觸描寫親情牽掛與內心拉扯，榮獲全國第一名。雲林監獄典獄長林憲銘27日親自頒獎，還核准假釋，讓這位父親感動落淚，睽違8年總算能與家人共進午餐。

法務部矯正署日前舉辦「家『獄』互曉，幸福重生」家庭故事徵文比賽，其中一名男性收容人的女兒小婷也參賽，以孫女觀點撰寫父親與祖父兩代人之間的牽掛與拉扯，描述感情細膩、情節生動，獲得評審一至青睞，評為最高榮譽首獎。

原來，小婷7歲時母親就因為心肌梗塞過世，父親則多年來都在監獄服刑，所以從小都是由祖父母陪伴、成長。不過，這份遺憾並沒有使她自暴自棄，反而促使她更努力學習，不僅在校成績名列前茅，多次拿到獎學金，還參加籃球校隊，可謂是允文允武。

▲雲林監獄。（圖／翻攝自GoogleMaps）

如今小婷獲獎，除了典獄長林憲銘親自頒獎外，雲林監獄安排了一場溫馨的午餐約會，邀小婷一家與收容人團聚用餐，並頒贈矯正署獎狀、獎金，嘉許小婷在逆境中力爭上游，也希望藉此激勵小婷父親改過自新、順利回歸社會。

收容人事前並不知情，一看到家人出現，當場泣不成聲，並激動地說：「我已經8年沒有跟家人一起吃飯了，家人還願意來看我、沒有放棄我，我也不能放棄自己。」

根據《中時電子報》報導，小婷父親曾攻擊獄方人員，因此被移來雲林監獄，原本必須服滿刑期，但因為教誨師等人被小婷寫給父親的信感動，認為應該讓父女倆更多地相處，因此核准了假釋，等同小婷救了父親。

法務部矯正署表示，近年來積極推動家庭支持及援助方案，是盼受刑人能以家庭作為復歸社會的堅實後盾，順利改過自新、翻轉人生。

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