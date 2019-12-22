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台男在尖沙嘴搶手錶　法務部請求司法互助遭拒！港府：歡迎來投案

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▲▼▲▼林鄭月娥2019年赴北京述職，見習近平、李克強 。（圖／香港特區政府。）

▲港府拒絕台灣司法互助請求。（圖／香港特區政府）

記者錢玉紘／綜合報導

台灣一名林姓男子涉嫌在香港尖沙咀搶劫一間鐘錶行，犯案後逃回台灣，日前台中地檢署聲請羈押獲准，但為了取得林男犯罪證據，中檢向香港方提出提請司法互助，但香港保安局在21日晚間回應，台港之間沒有相關法律，並歡迎嫌犯到香港投案。

《中央社》報導，林男在今年10月6日涉嫌手持空氣槍，搶劫香港尖沙咀麼地道的一間鐘錶行，偷走了兩支港幣99萬元的勞力士手錶，之後返回台灣，經港媒報導後案件曝光，還被形容為「台版陳同佳」。

台中地檢署經香港警務部門傳真提供犯嫌人別情資請求協查，主動剪報分案，11月11日展開搜索，拘提林姓男子到案，總共查扣不法所得現金270萬多元、勞力士手錶4支，因林男涉嫌加重強盜罪，情事重大且有逃亡、滅證之虞，中檢聲請羈押獲准。

台中檢警追查，林男今年開始，頻繁密集地出入東亞、東南亞、中國大陸等國家，除了10月6日在香港的搶劫案之外，初步判斷至少還犯了4起以上的搶案。台中地檢署希望取得案發現場監視器畫面、被害人筆錄等證據，向法務部提出請求。不願具名的法務部官員今天證實，已將中檢請求透過陸委會向港方正式提出。

不過，香港《明報》報導指出，香港保安局回覆查詢實質指出，香港無法律可與台灣當局司法互助和移交逃犯，香港警方已將案列作搶劫案，正根據香港法律處理，若是嫌犯願來港自首，「港方隨時接受，不會有任何限制」。

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