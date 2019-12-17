雲林監獄與四湖參天宮聯手舉辦　獄見公益書法聯展拍賣

▲「參天藝文 獄見公益」書法聯展暨拍賣會，今年擴大辦理為期2個半月的藝文展自108年12月17日至109年2月29日，以向善的正向力量，激盪出更多愛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監獄與四湖參天宮17日於參天藝文館，聯手舉辦「參天藝文 獄見公益」書法聯展暨拍賣會，四湖參天宮主委吳孟宗、雲林監獄典獄長林憲銘擔任愛心大使，由華山基金會關懷長輩93歲的劉阿嬤擔任拍賣官，義賣所得全數作為華山基金會服務經費。

劉阿嬤是童養媳，丈夫已過世、2名女兒也早逝，唯一兒子遠在花蓮的療養院，目前獨自一人居住在四湖，華山基金會3年前開始給予關懷與支持，成為劉阿嬤生活中的依靠，每個月盼著站長及義工的訪視，期待著「不被遺忘的關懷」。

拍賣會中所有的書法、畫作創作，均由雲林監獄的書法班所捐出，受刑人得到肯定，也感受到能回饋社會的感動；今年擴大辦理為期2個半月的藝文展自108年12月17日至109年2月29日，以結合文化、藝術、教育、與公益等多項意義，期待這一股向善的正向力量，激盪出更多愛。

除了書法作品外，雲林監獄也另外再捐出陶藝品及木雕品，書法班指導老師黃登仕及雲林在地畫家黃宇立、高秀逸，都捐出畫作響應，出身台西的時裝設計師林國基也捐出收藏的作品，華山基金會創辦人曹慶特別提供棉花棒當筆的畫作共同展出，希望能為弱勢長輩籌得更多的服務經費，讓「工藝」變「公益」。

每幅作品都令人驚艷，四湖參天宮認購黃仕登老師關聖帝君畫作，大埤慈天慈善會認購華山基金會創辦人曹慶的畫作，立委劉建國也透過秘書認購一幅高秀逸畫家作品「光影之下」，其中「百福圖」及「扇形心經」深受現場與會人士喜愛，紛紛預訂並期待書法班創作出更多佳作，93歲的劉阿嬤擔任拍賣官三次確認義賣價後，敲響愛心鑼的畫面樂趣橫生。

▲93歲的劉阿嬤（前中）擔任拍賣官。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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