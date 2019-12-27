屏東新增「5戶寄養家庭」單親家庭給力增援　 屏東家扶：他們準備好了

▲屏東家扶中心新認證5戶寄養家庭。（圖／屏東家扶中心提供，下同）



地方中心／綜合報導

屏東家扶中心舉辦新進寄養家庭授證儀式，由屏東縣政府社工科科長戴如玎、屏東家扶主委林新安、傅敏峰主任的共同見證下，由縣政府核發寄養家庭許可證。今年度新進寄養家庭共有五戶：邱榮昌、劉美珍夫妻；黃偉修、龐馨妤夫妻；李姍柔女士；羅美玉女士；李紘崴女士。

授證儀式中，除邀請到年資達二十一年的資深寄養家庭陳文寬、廖玉招夫妻分享擔任寄養家庭的照顧歷程外，也邀請在職家庭王騏成、李美華夫妻；許朝景、黃淑芬夫妻一同傳承照顧秘笈，給予新進寄養家庭支持並賦予愛的責任；五戶家庭在大家共同見證下，宣誓並親簽誓詞，願意打開家門照顧弱勢、受虐的兒少。

屏東家扶傅敏峯主任指出，近三年，前來申請擔任寄養家庭的家庭越來越少，能通過審核的家庭更是只有三戶，今年終於有五戶家庭加入寄養服務行列。在社會變遷下，家庭組成多元，進入寄養體系的寄養兒少背景也越多元，屏東縣政府於107年修正家庭寄養辦法，放寬寄養家庭條件，五戶新進寄養家庭中有三戶為單親家庭，屏東家扶寄養服務以來首見單親家庭成為寄養家庭。多數民眾對於單親家庭有刻板印象，認為單親家庭無法完善的照顧寄養兒少，但只要家庭資源足夠，且這些新進寄養家庭已通過委員審核，她們都已準備好，並能提供適當的服務照顧好寄養兒少。

屏東家扶黃淑玲社工督導表示，近三年寄養兒少有四成來自於單親家庭，進入安置體系的原因有疏忽、無力照顧、虐待等，期盼透過今年新招募的三戶單親寄養家庭，讓寄養兒少在類似的家庭生活，他們依然能夠感受到穩定、安全、有愛的照顧。

屏東縣政府社工科科長戴如玎於會中表示「今年寄養費提升，期待號召更多的家庭加入接棒，一起照顧短暫失依的寄養兒少，讓他們有一個溫暖的家，縣政府也會給予足夠的支持，期盼一起攜手為寄養兒少付出心力。」

「周末超殺快閃」太妍、宋智孝大推～懶女人必備超舒服