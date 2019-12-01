屏東家扶園遊會送暖5000人參加　孝悌楷模、自強家庭接受表揚

▲屏東家扶中心園遊會，表揚孝悌凱楷模及自強家庭。（圖／屏東家扶中心提供，下同）



記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶長期致力於屏東縣內弱勢兒少暨家庭服務已經超過52年，每年年底集結社會大眾的善心、溫情舉辦慈幼送暖園遊會擺攤免費招待弱勢兒少及家庭，今年，屏東家扶出動了17輛遊覽車，把偏鄉受助家庭裡的大大小小載到萬丹運動休閒公園，現場逾5,000名家扶兒與家人以及社區民眾親子一起共聚、共遊。

除了近百攤吃的、喝的、玩的愛心園遊攤位免費招待外，還有摸彩的小確幸。細數這近百攤愛心園遊攤位裡，集結所有家扶人的善心，很多家扶人都跟著屏東家扶用自己的心意、行動關心著受扶助兒少及家庭，至今不曾間斷過。

本次慈幼送暖園遊會，結合當地藝術表演活動，由萬丹鄉興化國小所帶來的藝術人文律動表演揭開活動序幕，小朋友們賣力地的表演，搭配著輕快有節奏的舞曲，讓現場氣氛一下HIGH到最高點。

屏東縣社會處劉美淑處長也在現場頒獎鼓勵今年接受表揚的5名家扶孝悌兒童：高樹鄉-劉友城、內埔鄉-鄭翔文、南州鄉-鄭忻恚、滿州鄉-潘乙詩、恆春鎮-盧洛成；另外，也表彰5名家扶自強家庭：萬丹鄉-黃陳素泥阿嬤、滿州鄉-古秋香阿嬤、潮州鎮-周王桂英阿嬤、屏東市-邱鈺紜媽媽、林邊鄉-鄭杏如媽媽，肯定家庭及兒童努力向前、樂觀面對生活困境的精神。

屏東家扶中心主任傅敏峯表示：每年慈幼送暖園遊會承蒙社會大眾的支持，集結社會大眾的愛，讓每次的園遊會都可以順利舉辦，並且讓這份愛流動在所有參與者的內心，滋養每個人的內心，希望這股良善的愛能不斷循環傳承下去。

屏東家扶中心強調，愛是可以聚集，也是循環的，過去屏東家扶曾經幫助過萬丹鄉的家庭自立，去年屏東家扶第一次在萬丹運動休閒公園舉辦慈幼送暖園遊會，該戶萬丹鄉自立家庭知道訊息後掏磚引玉支持屏東家扶；今年更是與子女們擔任園遊會的協辦單位，甚至親力親為擔任志工，自立家庭表示過去受屏東家扶的幫忙，陪伴著他們可以度過一段艱辛的日子，現在兒女們都成家立業，因此決定付出行動支持家扶，並且認為這是他們想回饋的心意，因此不願意具名。

屏東家扶表示，今天的園遊會可說是愛心聚集的地方，有一家聯合會計師事務所用行動支持，不但每年親自參加，也幫忙屏東家扶集結更多善心，邀請他們合作的客戶共襄盛舉。

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