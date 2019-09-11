未婚生2子後慘遭拋棄！　單親媽罹患重度憂鬱症吐心聲

▲曾遭男友拋棄、罹患憂鬱症的小傑媽媽(左)，勇敢分享與孩子重新團聚辛苦的歷程及家扶給予的幫助 。（圖／台北家扶中心提供）

鍾欣妍／綜合報導

從小生長在破碎家庭的小傑媽媽，始終渴望擁有完整的家，年輕時和男友生下兩個孩子後，原以為是幸福的開始，沒想到卻是噩夢的開端！因男方不想負擔養育責任，母子三人遭到拋棄，讓她罹患嚴重憂鬱症，甚至一度想輕生，後來接受入院強制治療，也被迫和孩子分開長達半年。

當時小傑媽媽看著兩個嗷嗷待哺的孩子，在心裡暗自決定要好好治療自己，為孩子而活，哽咽的尋求社工幫助:「我很怕小孩以為是我要拋棄他了…很擔心小孩子不在我身邊，有沒有吃好穿好睡好…」而治療期間，孩子交由社會局安排，小傑媽媽每回探視孩子、跟孩子分開的過程都很心痛，這也成為要接回孩子團聚生活的動力。

▲台北家扶中心謝曉雯主任呼籲大眾關心弱勢孩子生活及學習，讓孩子也能有更多機會平安健康地成長 。（圖／台北家扶中心提供）

出院後，30歲的小傑媽媽靠著台北家扶中心的協助，找到一處可以讓三個人同住的家，媽媽熟練的將一個便當分成三份，總是把最大塊的肉分給孩子，一家三口一起坐在板凳上，把椅子當桌子，吃著便當聊著今天發生的事，她感性的說:「我們家雖然很小，但三個人一起住很幸福。」

也因低收身分有了一份工時不長的以工代賑掃公園的工作，為了有穩定收入，小傑媽媽除了打掃工作還接受了照服員的培訓，雖然現在生活雖然還是很辛苦，但有社會資源的幫忙，孩子平安在自己身邊，「我很希望這個家的溫度能一直延續下去，能讓孩子有一個遮風避雨的家，能盡量幫助孩子去完成他們的夢想…」

▲台北家扶年底將舉辦「從心開始 幸福加溫」歲末感恩活動，邀請台劇女神吳婉君(右)擔任愛心大使，希望各界踴躍加入1500份暖心福袋募集活動。（圖／台北家扶中心提供）

根據台北家扶中心統計，截至2018年底，受扶助家庭中，有八成家庭是屬於單親家庭或隔代教養家庭，主要照顧者一人承擔兩人的角色負擔，拚了命努力工作，就算家的樣貌不那麼完整，也要努力給孩子有溫度的家。台北家扶中心將在12／7舉辦「從心開始 幸福加溫」慈幼大會，邀請台劇女神吳婉君小姐擔任愛心大使，希望募集1500份暖心福袋，藉由外界的溫暖，讓弱勢家庭感受溫度，儲備更多的愛與能量來面對生活，度過寒冬！

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