　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

未婚生2子後慘遭拋棄！　單親媽罹患重度憂鬱症吐心聲

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 小傑媽媽分享與孩子重新團聚辛苦的歷程以及家扶給予的幫助 。（圖／台北家扶中心提供）

▲曾遭男友拋棄、罹患憂鬱症的小傑媽媽(左)，勇敢分享與孩子重新團聚辛苦的歷程及家扶給予的幫助 。（圖／台北家扶中心提供）

鍾欣妍／綜合報導

從小生長在破碎家庭的小傑媽媽，始終渴望擁有完整的家，年輕時和男友生下兩個孩子後，原以為是幸福的開始，沒想到卻是噩夢的開端！因男方不想負擔養育責任，母子三人遭到拋棄，讓她罹患嚴重憂鬱症，甚至一度想輕生，後來接受入院強制治療，也被迫和孩子分開長達半年。

當時小傑媽媽看著兩個嗷嗷待哺的孩子，在心裡暗自決定要好好治療自己，為孩子而活，哽咽的尋求社工幫助:「我很怕小孩以為是我要拋棄他了…很擔心小孩子不在我身邊，有沒有吃好穿好睡好…」而治療期間，孩子交由社會局安排，小傑媽媽每回探視孩子、跟孩子分開的過程都很心痛，這也成為要接回孩子團聚生活的動力。

▲▼ 。（圖／台北家扶中心提供）

▲台北家扶中心謝曉雯主任呼籲大眾關心弱勢孩子生活及學習，讓孩子也能有更多機會平安健康地成長 。（圖／台北家扶中心提供）

出院後，30歲的小傑媽媽靠著台北家扶中心的協助，找到一處可以讓三個人同住的家，媽媽熟練的將一個便當分成三份，總是把最大塊的肉分給孩子，一家三口一起坐在板凳上，把椅子當桌子，吃著便當聊著今天發生的事，她感性的說:「我們家雖然很小，但三個人一起住很幸福。」

也因低收身分有了一份工時不長的以工代賑掃公園的工作，為了有穩定收入，小傑媽媽除了打掃工作還接受了照服員的培訓，雖然現在生活雖然還是很辛苦，但有社會資源的幫忙，孩子平安在自己身邊，「我很希望這個家的溫度能一直延續下去，能讓孩子有一個遮風避雨的家，能盡量幫助孩子去完成他們的夢想…」

▲▼ 。（圖／台北家扶中心提供）

▲台北家扶年底將舉辦「從心開始 幸福加溫」歲末感恩活動，邀請台劇女神吳婉君(右)擔任愛心大使，希望各界踴躍加入1500份暖心福袋募集活動。（圖／台北家扶中心提供）

根據台北家扶中心統計，截至2018年底，受扶助家庭中，有八成家庭是屬於單親家庭或隔代教養家庭，主要照顧者一人承擔兩人的角色負擔，拚了命努力工作，就算家的樣貌不那麼完整，也要努力給孩子有溫度的家。台北家扶中心將在12／7舉辦「從心開始 幸福加溫」慈幼大會，邀請台劇女神吳婉君小姐擔任愛心大使，希望募集1500份暖心福袋，藉由外界的溫暖，讓弱勢家庭感受溫度，儲備更多的愛與能量來面對生活，度過寒冬！

►►點我進台北家扶中心

贊助暖心福袋(每份1500元，含有保溫壺、保溫瓶及民生物資)

洽詢電話：(02)2736-2085

《愛心雲》用愛溫暖社會角落►►►

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

年年中秋送愛　蔡淑惠籲捐參考書等物資助弱勢孩子讀書脫貧

警陪遭母責備少女返家又送物　少女：未來也要當警察幫助別人

「愛讓你我更菁彩」陳彥博臉書挺公益　助豐田少棒站上世界舞台

單親媽養不起1歲兒　深夜「哭聲沒了」狠勒斃：乖，不餓了…

未婚生2子後慘遭拋棄！　單親媽罹患重度憂鬱症吐心聲

重陽敬老百元不嫌少　中華長照協會號召送愛獨居老人

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

未婚生2子後慘遭拋棄！　單親媽罹患重度憂鬱症吐心聲

重陽敬老百元不嫌少　中華長照協會號召送愛獨居老人

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗阻連霸

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

中職／陳鏞基雙響締造滿貫百轟　史上第3人

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

影／4歲女童用玩具釣竿　釣起15公斤大鯰魚

公益熱門新聞

「小孩以為我要拋棄他」　單親媽..

重陽敬老！長照協會號召送愛獨居..

暖心！東森送愛到部落16年不間..

王令麟感謝各界齊力送愛部落17..

喜歡直接拿「白象獻曝」免費市集

梁佑南、高欣欣中秋前夕送愛

王令麟助宜蘭聖嘉民守護弱勢童

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

音樂會門票滯銷！偏鄉孩子好失落

偏鄉樂團票2天賣完！師生淚謝網..

從油漆工做起！更生人逆轉當董仔

最難堅持的初心！資深社工好感性

英籍米其林美女主廚來台公益行愛

唐寶寶「送愛送團圓」　拚8千份..

更多熱門

相關新聞

一起喝咖啡做公益！小7「愛的行動咖啡車」全台巡迴開跑

為讓更多人關注公益議題，小7今年首次與CITY CAFE跨界規劃「愛的行動咖啡車」，並將展開一個月的全台巡迴，期望透過一杯有溫度的精品咖啡，喚醒民眾的愛心行動力。

重陽敬老！長照協會號召送愛獨居老人

全球人壽25周年「跳ZUMBA作公益」

三商美邦人壽連續11年獲「體育推手獎」肯定

全球人壽榮獲「體育推手獎」雙獎肯定

關鍵字：

台北家扶中心單親家庭隔代教養家庭吳婉君公益愛心雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面