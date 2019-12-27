「我型我塑－BE MYSELF」　嘉藥粧品系畢業成果展

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系年度畢展，27日於嘉藥大禮堂舉辦，展期3天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系年度畢展，邁入第23屆，27日於嘉藥大禮堂舉辦畢業成果展，挑戰既有美粧框架並帶來獨樹一幟的時尚盛宴，畢展為期3天，現場除了動態展外，也陳設同學靜態的成果，展現4年所學的專業與技能，除為大學生涯留下完美回憶，也為未來進入職場做好準備。

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嘉藥粧品動態展以「七宗罪」、「The guardians of cosmos」、「秘境花園」及「瀲灧」為主題，爭奇鬥艷表現學生在時尚美妝領域的多元創意與設計，透過呈現傲慢、嫉妒、憤怒、怠惰、貪婪、暴食及色慾深植人性的「七宗罪」，傳達損害心靈的表現，令人無法移開目光；「The guardians of cosmos」以宇宙為主題，對比墮落的人性，企圖傳達宇宙中最高貴、最無可取代的純真之星，「秘境花園」則以超現實手法呈現反常的景象，企圖營造出花園裡詭異氛圍；最後登場的「瀲灧」以浦島太郎為主題，跳脫框架，以報恩的故事內容營造出澎湃的情感。

靜態展則展現同學在校四年學習成果，包含三大模組－研發模組：以開發新的化粧品技術、原料與產品，及各項功效性成分的萃取比較為主，行銷模組：探討消費者行為之研究及各通路的化粧品創意行銷策略，整體造型設計模組：著重在舞台表演呈現，整場活動服裝造型及頭飾道具設計製作、舞蹈動作等，現場也展售嘉藥師生精選傳明酸、專利膠原蛋白、玻尿酸和英國的黃金燕麥油等成分研發出BE MYSELF美白保養品組合，更具吸引力。

嘉藥粧品系主任何文岳表示：嘉南藥理大學化粧品應用與管理系提供全方位的學習環境，更注重校際交流，此次活動除邀請各高中職學校共同參與外，也歡迎韓國漢陽女子大學參觀交流，而粧品系學生除了學習粧品相關專業知識外，還有扎實的研發設計訓練，並依學生興趣選修粧品研發、美容保健或時尚造型等模組，讓學生能多元學習，培養時尚專業人才。

粧品系畢聯會指導老師陳美惠表示，本次的畢展充分展現學生創意設計及執行企劃能力，勇於大膽嘗試多元變化，有如主題「我型我塑－BE MYSELF」一樣，呈現華麗與時尚的視覺震撼，令人驚艷不已，更重要的是籌備畢展的過程，能讓學生體驗團隊合作精神並累積辦理大型活動經驗，希望來參加的來賓體驗一場精心策劃，顛覆傳統印象、結合現代藝術風格獨特的時尚之旅。

►「時間對我們來說完全沒用！」