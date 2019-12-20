「心兌心願」　育德工家、台南紡織員工在職進修班成果展登場

▲育德工家進修部南紡員工進修班，多媒體設計科一年一度的成果展，於台南紡織公司新市廠舉辦，展出學生作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

育德工家進修部南紡員工進修班，多媒體設計科一年一度的成果展，12月20日下午4時於台南紡織公司新市廠舉辦，這次成果展的主題為「心兌心願」，邀請南紡公司經理及各級幹部參加。

教育部為鼓勵在職人員進修，培養優秀技術人才，提高人力素質，減輕學生家庭經濟負擔，培育自力自強、自謀生活之精神，進而養成刻苦耐勞、勤勞節儉之美德，推動學校與企業機構申請合辦員工進修班。育德工家與台南紡織公司自2010學年度開始辦理迄今10年）合辦員工在職進修班，成效獲教育部長官一致的讚賞，也是全國唯一辦理員工進修班的學校。

會中指導老師邱子翎、楊惠雯、林季蓁針對設計理念的說明：透過幻影光線的變化創作出極具個性化的設計成果，將「光感美學」的設計理念融入其中，例如用黑夜而來的流星雨，宇宙浩瀚的星球群，漸變成光與熱的視覺效果，預示著給人們帶來美好的祝福，同時將同學們的「心願」幻化為心情愉悅的「心兌」，以符合本次所有創作的主軸，獲與會的長官一致給予最高的讚賞。

校長張榮修於會後頒發作品優良、南紡2年級學生張禾青參加2019台灣國際手足球公開賽，榮獲亞軍及勞動部全國技術士技能檢定電腦軟體應用乙級證照奬狀外，並表示作品可以媲美業界，才學習1、2年的課程能有如此的佳作，值得嘉勉。

台南紡織是在地60年以上的企業，秉持台南幫的精神，扶持社會及公益不遺餘力！開辦員工進修班已有40年以上的經驗。學生畢業後每人可領到9萬元獎勵金，不只取得育德工家文憑，也從每月的薪水累績到人生的第一桶金一百萬元，可以繼續在台南紡織服務，加入台南紡織，是學生最好的選擇！