溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

▲嘉南藥理大學學生議會及社團為分享佳節溫暖氛圍，舉辦為期3天的聖誕活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聖誕節將屆，象徵2019年即將邁入尾聲，嘉南藥理大學學生議會及社團為分享佳節溫暖氛圍，同時凝聚師生愛心，以耶誕樹點燈儀式為一系列的聖誕活動拉開序幕，舉辦為期3天的聖誕活動。

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除夜間點燈及光束表演外，現場更是絕佳的打卡熱點，活動內容包含手工餅乾製作、乾燥花卡片傳情、快閃打卡得贈品、聖誕舞會及最傳統的愛心義賣活動，希望在此歲末年終之際，傳遞愛心溫暖，凝聚校園情誼。

現場除了提供500份乾燥花卡片製作，讓同學傳遞重要心意外，嘉南學生議會特別準備聖誕禮物，並邀請副校長廖志祥、學務長董志明、國際長萬孟瑋及總務長楊勝凱與嘉藥幼兒園的小朋友一同體驗薑餅屋製作，與純真的小小朋友互動教學，還要挑戰不熟的餅乾製作技巧，四位師長卻耐心滿滿，笑聲不斷，從型男變奶爸，毫無違和感，更讓小朋友們提早體驗聖誕節氣氛，留下難得美好回憶。

嘉藥聖誕年度盛事「愛心義賣」活動是歷年的傳統大型活動，今年已邁入第13年，有別於以往的愛心湯圓義賣，嘉藥學生議會首次以熱可可加棉花糖為義賣項目，學生議會活動負責人陳耿威表示，活動受到全校熱烈響應，預購時詢問度相當熱烈，目前已於校園4處定點開賣，首日換購隊伍更是大排長龍，這次熱可可售價最低一杯30元，最高無上限的方式義賣，目標籌募6萬元；還特別準備500碗，將分送給附近的弱勢團體，共享聖誕節溫暖氣氛。

『在每個人心中種下一顆溫暖的種子，期待他的茁壯』，議長洪澤鈞表示今年預購時，學生慷慨解囊，以超過100元去認購一杯可可的人不在少數，師長們更是用1000元去認購一杯，不只讓主辦的同學們備感支持，也讓校園裡瀰漫著感恩分享的佳節氣氛。身為學生議長的他，特別要謝謝全校各系學會一起參與這個活動，讓愛心可以在大家的參與中更強大也更美好。

嘉藥副校長廖志祥開心與小朋友動手打造薑餅屋，更分享薑餅屋從中世紀的由來學務長董志明感謝學生們帶來一系列的活動，從聖誕點燈開始，驚喜溫馨不斷，董學務長表示，同學們的愛心無限，不只推動義賣活動，希望募集6萬元的善款來寒冬送暖，更邀請幼兒園的小朋友製作薑餅屋，大家都非常開心，接下來，除了將募得的善款分送到慈善團體外，也會將500份的熱可可及餅乾送給家扶中心等，並祝大家聖誕節快樂。