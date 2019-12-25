　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲嘉南藥理大學學生議會及社團為分享佳節溫暖氛圍，舉辦為期3天的聖誕活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學學生議會及社團為分享佳節溫暖氛圍，舉辦為期3天的聖誕活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聖誕節將屆，象徵2019年即將邁入尾聲，嘉南藥理大學學生議會及社團為分享佳節溫暖氛圍，同時凝聚師生愛心，以耶誕樹點燈儀式為一系列的聖誕活動拉開序幕，舉辦為期3天的聖誕活動。

▲嘉南藥理大學學生議會及社團為分享佳節溫暖氛圍，舉辦為期3天的聖誕活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

除夜間點燈及光束表演外，現場更是絕佳的打卡熱點，活動內容包含手工餅乾製作、乾燥花卡片傳情、快閃打卡得贈品、聖誕舞會及最傳統的愛心義賣活動，希望在此歲末年終之際，傳遞愛心溫暖，凝聚校園情誼。

現場除了提供500份乾燥花卡片製作，讓同學傳遞重要心意外，嘉南學生議會特別準備聖誕禮物，並邀請副校長廖志祥、學務長董志明、國際長萬孟瑋及總務長楊勝凱與嘉藥幼兒園的小朋友一同體驗薑餅屋製作，與純真的小小朋友互動教學，還要挑戰不熟的餅乾製作技巧，四位師長卻耐心滿滿，笑聲不斷，從型男變奶爸，毫無違和感，更讓小朋友們提早體驗聖誕節氣氛，留下難得美好回憶。

▲嘉南藥理大學學生議會及社團為分享佳節溫暖氛圍，舉辦為期3天的聖誕活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥聖誕年度盛事「愛心義賣」活動是歷年的傳統大型活動，今年已邁入第13年，有別於以往的愛心湯圓義賣，嘉藥學生議會首次以熱可可加棉花糖為義賣項目，學生議會活動負責人陳耿威表示，活動受到全校熱烈響應，預購時詢問度相當熱烈，目前已於校園4處定點開賣，首日換購隊伍更是大排長龍，這次熱可可售價最低一杯30元，最高無上限的方式義賣，目標籌募6萬元；還特別準備500碗，將分送給附近的弱勢團體，共享聖誕節溫暖氣氛。

▲嘉南藥理大學學生議會及社團為分享佳節溫暖氛圍，舉辦為期3天的聖誕活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

『在每個人心中種下一顆溫暖的種子，期待他的茁壯』，議長洪澤鈞表示今年預購時，學生慷慨解囊，以超過100元去認購一杯可可的人不在少數，師長們更是用1000元去認購一杯，不只讓主辦的同學們備感支持，也讓校園裡瀰漫著感恩分享的佳節氣氛。身為學生議長的他，特別要謝謝全校各系學會一起參與這個活動，讓愛心可以在大家的參與中更強大也更美好。

▲嘉南藥理大學學生議會及社團為分享佳節溫暖氛圍，舉辦為期3天的聖誕活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥副校長廖志祥開心與小朋友動手打造薑餅屋，更分享薑餅屋從中世紀的由來學務長董志明感謝學生們帶來一系列的活動，從聖誕點燈開始，驚喜溫馨不斷，董學務長表示，同學們的愛心無限，不只推動義賣活動，希望募集6萬元的善款來寒冬送暖，更邀請幼兒園的小朋友製作薑餅屋，大家都非常開心，接下來，除了將募得的善款分送到慈善團體外，也會將500份的熱可可及餅乾送給家扶中心等，並祝大家聖誕節快樂。

ET快訊
博恩出招逼問「哪個國家最危害台灣安全？」　韓國瑜這樣回應
韓國瑜終於向高雄人道歉了　上博恩夜夜秀自嘲：韓導來囉～
4種面相天生財神臉！命理專家：「這裡好看」賺錢輕鬆容易
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月灑77萬包養小鮮肉！　富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

大學畢業10年！同學會發現「9成已買房」　網分析玄機就在「同學會」

溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

孩子耳聾又癲癇…高雄斷腿爸撐拐杖養一家三口　背後故事惹淚崩

暴跌剩13°C逼冷氣團！夏→冬大變天　巴逢颱風「雨漂全台」一張圖看跨年天氣

不只三家鼎立！台灣古早超商「戰國時代」品牌曝光　網驚：都超好買

大都會計程車公益出擊　石虎彩繪車隊現身市區

影／今年氣溫平均24.55度恐創新高　鄭明典「冬天快不見了！」氣象局暖年榜出爐

航管系論文寫美甲錯了？海大海運院長：是適當的研究範圍

美照刷爆臉書！跟著巨人鉛筆、色筆網美牆自拍解鎖網美人生成就　桃園必去新打卡景點

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

月灑77萬包養小鮮肉！　富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

大學畢業10年！同學會發現「9成已買房」　網分析玄機就在「同學會」

溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

孩子耳聾又癲癇…高雄斷腿爸撐拐杖養一家三口　背後故事惹淚崩

暴跌剩13°C逼冷氣團！夏→冬大變天　巴逢颱風「雨漂全台」一張圖看跨年天氣

不只三家鼎立！台灣古早超商「戰國時代」品牌曝光　網驚：都超好買

大都會計程車公益出擊　石虎彩繪車隊現身市區

影／今年氣溫平均24.55度恐創新高　鄭明典「冬天快不見了！」氣象局暖年榜出爐

航管系論文寫美甲錯了？海大海運院長：是適當的研究範圍

美照刷爆臉書！跟著巨人鉛筆、色筆網美牆自拍解鎖網美人生成就　桃園必去新打卡景點

馬英九敲門「外送到了」！長髮妹取餐瞬間笑噴　歡樂合影：我醜爆唉

機台突發出異常聲！台南工人遭油壓機活生生「斬頭」身亡　業者被勒令停工

月灑77萬包養小鮮肉！　富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎分手

蕭敬騰搶唱《說好不哭》！　周杰倫衝阿信IG留言「關他麥克風」：是不是瘋了

大學畢業10年！同學會發現「9成已買房」　網分析玄機就在「同學會」

《蒙面》出現天籟空靈嗓音！身分曝光…是「台灣小天后」

流感進入流行期！估春節達高峰...疫情走勢得看「三方向」

溫馨送暖表愛心　嘉藥聖誕年終活動登場

炎亞綸平安夜公開道歉！　機場爆推擠撞倒路人…「我真的很差勁」

森永全日本緊急召回！128萬杯「巧克力聖代冰淇淋」　驚混入金屬片

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

生活熱門新聞

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

泡麵封面藏企鵝　她看到驚呼真有

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

今年均溫恐創新高　鄭明典：冬天快不見了

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

兒耳聾又癲癇　斷腿爸撐拐杖養家

11男女唱歌花1萬9　短裙妹「沒吃沒喝酒」被要求平分

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

氣炸湯圓超好吃！他興奮照做　開蓋見這幕傻眼

高鐵票根別丟！幸運兒可獲無限搭乘年票

贏免費飲料狂加料　店員驚：沒做過這麼貴的

周四午後夏轉冬降8度！濕冷最低溫時間、跨年天氣曝

更多熱門

相關新聞

華泰名品城聖誕業績年增六成　全年業績上看70億元大關

華泰名品城聖誕業績年增六成　全年業績上看70億元大關

聖誕檔期帶動銷售熱潮，華泰名品城GLORIA OUTLETS在國際一線精品Prada、Burberry、GUCCI與Balenciaga等十大品牌助威下，不僅入園人潮年增三成，業績對比去年同期成長超過六成，推升全年業績上看70億元大關。

台南就業中心聖誕佳音助求職

台南就業中心聖誕佳音助求職

5款Bling Bling包款讓妳成焦點

5款Bling Bling包款讓妳成焦點

台股進入作夢行情　法人看好3題材

台股進入作夢行情　法人看好3題材

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

關鍵字：

愛心嘉藥聖誕

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫輕生亡

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

錯穿學長褲子驚逃　女兵學妹遭性侵下場淒涼

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

嫩尪酒駕撞傷人！女星：老公的錯就是我的錯

三重18歲男毒趴叫外送　竟多一具遺體

等紅燈遭撞成鐵餅！女騎士飛10m重摔

閨蜜吃喜酒「東西半球全開」沒在客氣！空姐新娘炸兇器輸了

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面