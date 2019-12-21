麋鹿巧巧放假去！　嘉藥新一代親子戲劇登場

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系學生，舉辦一場融合戲劇、音樂律動及親子遊戲的畢業成果展，吸引近300多位社區幼兒及家長前來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學嬰幼兒保育系學生，21日上午舉辦一場融合戲劇、音樂律動及親子遊戲的畢業成果展，吸引近300多位社區幼兒及家長前來參加，在暖暖冬陽下欣賞歡樂的親子互動戲劇，提前感受嘉藥幼保系學生帶來的聖誕溫馨氣氛！

請繼續往下閱讀...

以「麋鹿巧巧放假去」為題，本次戲劇以嘉藥幼兒園為舞台，特別邀請現場小朋友參與演出，扮演「小小舞蹈精靈」上台為聖誕來臨報佳音，再與麋鹿巧巧一起舞蹈，迎接麋鹿來到森林中玩耍；最後幼兒園小朋友以自編的舞蹈，歡送麋鹿巧巧和聖誕老公公回家，駕著雪橇為小朋友送禮物！

除結合幼兒參與戲劇演出外，本次活動嘉藥幼保系首次挑戰以「親子互動」為主軸，分別設計培養幼兒環保意識的遊戲，讓父母與幼兒一同做資源回收分類及垃圾減量，第2個遊戲「圈圈叉叉」則是增進幼兒「聽與理解」事物的能力；第3及第4個遊戲需要親子合力完成的「套住你套住我」和「同心協力一起送寶藏」，期盼透過陪伴孩子玩耍增進親子感情，也在聖誕節前夕留下不一樣的回憶。

指導學生演出的幼保系導師陳瑤惠表示，以幼兒園為發想不只是在挑戰學生的創意，也是對教學環境掌握力的考驗，在這次畢業展中，學生必須發揮想像力，就幼兒園為戲劇布景來設計，還要兼顧戲劇情節發展，設計出讓家長和孩子能一起玩的戲劇遊戲，對學生是創意的挑戰。從活動中家長和孩子努力分工合作，歡樂完成任務的笑容，相信不只參與的親子觀眾都有了美好的回憶與經驗，也是對學生們努力策劃活動最熱誠的回饋！

►我該答應女友嗎？