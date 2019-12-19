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嘉藥藤球隊就是狂！　勇奪藤球錦標賽三冠王

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▲全國大專院校藤球錦標賽，嘉南藥理大學男子藤球隊榮登三冠王，選手捧著獎盃凱旋返校，全校師生皆引以為傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國大專院校藤球錦標賽，嘉南藥理大學男子藤球隊榮登三冠王，選手捧著獎盃凱旋返校，全校師生皆引以為傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年全國大專院校藤球錦標賽，於台北海洋科技大學舉辦2天50 場的比賽，嘉南藥理大學男子藤球隊展現高超的腳下功夫與拼鬥精神，表現亮眼，一舉奪下包括二人組、三人組及團體組賽三項冠軍，榮登三冠王，選手捧著獎盃凱旋返校，全校師生皆引以為傲。

▲全國大專院校藤球錦標賽，嘉南藥理大學男子藤球隊榮登三冠王，選手捧著獎盃凱旋返校，全校師生皆引以為傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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藤球運動俗稱「腳踢的排球」，盛行於東南亞，體型和身材不具絕對優勢，因此相當適合東方人推展；目前國內風氣漸起，方興未艾，本次比賽由教育部體育署指導，中華民國大專院校體育總會主辦，吸引各大專校院組隊參賽，競爭十分熱烈。

▲全國大專院校藤球錦標賽，嘉南藥理大學男子藤球隊榮登三冠王，選手捧著獎盃凱旋返校，全校師生皆引以為傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥隊在首日二人組賽中，與台北海洋科大、台灣師範大學、台灣體育大學及台北市立大學等強隊激戰後贏得冠軍。接著三人組賽中，先後從台灣師範大學、台灣體育大學、台北市立大學取得勝利，再以2比1力克台北海洋科大，喜獲該組冠軍。團體組賽於第二天登場，嘉藥藤球隊在強敵環伺下，以優越的默契跟堅強的求勝意志，過關斬將，最後與海洋科大爭奪冠亞軍，以2比1奪冠。

嘉藥隊長王昶穎欣喜表示，每天認真的練習終於得到成果，雖然對比賽過程中部分失誤球有點不滿意，但是能跟學弟們一起打球努力，感覺很棒，不只感謝嘉藥帶隊的教練，也要謝謝佳冬國中的啟蒙老師，許多學弟也因為歷次比賽傑出成果，紛紛加入嘉藥藤球隊陣容，也讓嘉藥藤球的實力日益強大。

▲全國大專院校藤球錦標賽，嘉南藥理大學男子藤球隊榮登三冠王，選手捧著獎盃凱旋返校，全校師生皆引以為傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

特別值得一提的是，本次嘉藥隊有一位來自新南向國際專班印尼學生伊曼，也是因為對藤球的熱愛，主動要求加入，認真的態度很快的與台灣隊友打成一片，雖然有些語言溝通上的挑戰，但是以球會友，不亦樂乎，而伊曼首次在台灣出戰便獲得冠軍，興奮之情溢於言表，這樣的經驗更成為他在海外求學美好回憶。

▲全國大專院校藤球錦標賽，嘉南藥理大學男子藤球隊榮登三冠王，選手捧著獎盃凱旋返校，全校師生皆引以為傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）


嘉藥總教練莊庭禎指出，此次戰績大豐收，囊括全部組別冠軍，實屬難得，隊員們表現都非常出色，對成果更是開心，校長陳鴻助欣悅表示，學校強調「健康樂活」，除專業知能學習外也鼓勵並支持所有體育運動；這次藤球隊能取得三冠王，值得鼓勵，希望大家接下來賽事能再接再厲，爭取更多榮譽，為校爭光。

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