張宏陸跑4里「關心板橋角落」聆聽里民！林國春合體馬英九　夜市發送春聯

▲張宏陸跟里民近距離接觸。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了2020大選，候選人們勤跑地方、努力拜票。民進黨張宏陸26號跑了4個里，今天一大早更到農村及石雕公園跟民眾問早，希望近距離接觸、好好聆聽里民心聲。國民黨林國春則是貼出前往廣播電台接受專訪的影片，今晚則是要跟前總統馬英九到板橋南雅夜市，除了吃吃美食，也會發送「英九限量春聯」。

新北市立委第6選區（板橋西區65里）候選人張宏陸26號走訪新興、湳興、溪頭、柏翠共4個里，並說他在里內趴趴走、一步一腳印，是深信這樣跟里民才能更近距離的接觸、好好傾聽里民心聲，真正關心板橋每個角落。

27號一早，他則是到農村及石雕公園，分享他遇到的小故事，「跳舞的姐姐跳到一半，還把音樂關了替宏陸喊凍選，真是拍謝。」張宏陸也在臉書宣布，明天他的江子翠後援會將在農村公園成立，到時候行政院院長蘇貞昌跟總統府秘書長陳菊都會出席，邀請民眾一起共襄盛舉。

▲林國春要和馬英九一起發送春聯。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

候選人林國春日前則是前往飛碟聯播網，接受電台主持人尹乃菁的專訪，廣播節目中談到自己的背景，還有他的政見、期許等等。林國春今天還在粉絲專頁宣布，「馬英九 要來板橋迺夜市啦」，說晚上7點半，他會跟前總統馬英九在南雅夜市根大家一起逛逛，並在4個點發放馬英九限量春聯，要預祝大家鼠年快樂。