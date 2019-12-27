陳歐珀認為對手栽贓抹黑　呂國華：要告就告不要打烏賊戰

▲▼陳歐珀（上圖）26日認為呂國華（下圖中）栽贓抹黑要保留法律追訴權，27日呂請陳立即提告不要打烏賊戰術。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

針對26日國民黨宜蘭立委候選人呂國華召開記者會，希望檢調單位繼續偵辦民進黨宜蘭立委候選人陳歐珀涉及招待看電影賄選案，陳歐珀反擊呂是栽贓抹黑，將保留法律追訴權。27日呂國華強硬回應，希望陳立即提告，勿拖延打烏賊戰，因離投票只半個月，及早讓電影票涉及賄選案水落石出，供選民做出正確判斷，所以強烈建議陳馬上提告。

27日呂國華繼續猛攻陳歐珀，呂要陳能夠向被招待看電影民眾道歉，因陳這種行為讓很多不知情民眾無端被調查約談，增加生活困擾與壓力！這些民眾都以為是參加公益電影欣賞，而不是在無意當中被當政治選舉操從工具，更蒙上不白之冤，而且還受到檢調約談，並且這些民眾大多數沒有被檢調約談的經驗，讓他們產生很大壓力更恐慌，所以陳要立即向這些民眾公開道歉才對。

呂國華表示，有一位社區理事長跟他反映去參加電影觀賞活動，原本以為是單純招待民眾的公益電影，受人之託找了很多鄉親一起去參加，但沒想到一到電影院拿電影票時，卻發現電影票有夾帶陳歐珀文宣品，感覺有所不妥，是否會涉及到賄選，但因帶社區民眾來也不好意思不參加。更沒想到電影結束後還有座談會請陳講話。

呂國華認為參加電影欣賞民眾都很單純的以為是免費欣賞電影公益活動，沒想到卻暗藏選舉操從的行為，而在事後會被檢調約談，所以陳真的必須跟這些民眾鄭重道歉。

26日，呂國華指控檢調高層介入 讓陳歐珀疑似涉賄案偵辦停擺，他在競選總部召開記者會表示，據可靠消息指出中央地檢高層有人來宜蘭關切陳歐珀賄選案一事，他非常擔心檢調可能會因此停止進一步調查。據有人指稱檢調原本有進一步約談傳訊有關證人去了解整個案情的來龍去脈，但現在卻有可能停止相關動作。

記者會中，呂呼籲中央已表示要查賄端正選風，就放手讓地方檢調查到底，不要說一套做一套，也希望宜蘭的選民不要支持也千萬不能支持花大錢砸大錢從事選舉的候選人，畢竟羊毛出在羊身上。

呂指出，2009年他競選縣長連任時，宜蘭已經有一個慘痛的經驗和教訓，希望不要重蹈覆轍，能夠選出真正為宜蘭服務有能力的候選人，這樣宜蘭才有前途。

宜蘭地檢署26日說明，關於有立法委員候選人召開記者會，表示擔憂有所謂中央高層介入宜蘭地區選舉查察工作乙節，地檢署鄭重說明轄內並無該位候選人擔憂之情事，且選戰進入倒數，宜蘭檢警調各機關辦理選舉查察工作，仍將秉持一貫公平嚴正之態度，毋枉毋縱，以維護民主選舉純淨空間。

26日，陳歐珀反擊說，呂不斷以含沙射影、栽贓抹黑之方式將公益活動誣指為賄選，繼日前呂臉書指薛呈懿為他的助理並涉及賄選後，26日則說有中央高層施壓檢調偵辦？說法不禁讓人聯想到韓國瑜指國家機器監控他，在他車上安裝竊聽器一事相同，不僅滑稽且可笑，還完全無事實根據。

陳強調，呂再以不實傳聞召開記者會胡亂指控，在選戰期間不斷企圖以此手法抹黑對手，此行為已嚴重損及選舉之公平性與他個人名譽，他將保留法律追訴權，以捍衛名譽與選舉公正性。

陳呼籲國民黨與其候選人，不要輕視宜蘭縣民的判斷力，用這種毫無根據的胡亂爆料來栽贓、指控對手賄選，為求勝利不擇手段，多年前呂就曾以此方式僥倖得逞過，如今卻又再度故技重施，相信用這樣惡質的手段來選舉的人，終將會被宜蘭人民所唾棄！

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