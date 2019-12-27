若大陸對台武統　白狼：台灣應該要「無血開島」！

▲「白狼」張安樂。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者黃巈禾／台北報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂兒子張瑋日前在臉書PO出一段影片。張安樂在影片中表示，若大陸要武統台灣，台灣可借鏡150年前日本江戶「無血開城」的例子，統促黨會與統一大軍談判，台灣要「無血開島」，「到那天，我們一定要選擇江戶模式，台灣安全人民有錢。」

張安樂表示，國民黨總統候選人韓國瑜提出「台灣安全，人民有錢」，這是大家共同的願望，但前提是一定要有一個和平穩定的兩岸關係，很不幸的，當今民進黨當局為了騙取選票，挑起民粹與仇恨，挑釁大陸，不但讓台灣失去大陸市場，還可能刺激大陸用武力解決兩岸問題。

張安樂認為，若大陸要武統台灣，那台灣可以借鏡150年前日本江戶「無血開城」的例子，當時德川幕府的軍方高官勝海舟，與新政府軍的西鄉隆盛達成協議，江戶把門打開，德川幕府的軍隊出去，讓新政府的人進來，不殺一個人，不留一滴血，因此，江戶人民的生命財產被保護，德川一家血脈也保住。

張安樂指出，日本將都城從京都搬到江戶，並改名為東京，一躍為國際都市，「江戶人人都發了，因為勝海舟的明智之舉，造成江戶安全，人民有錢，不是嗎？」

張安樂強調，將來若面臨中國大陸對台動武，「我們一定要選擇江戶模式」，絕對不能被利用去當砲灰，他保證到了那天，統促黨人人都是勝海舟，與統一大軍談判，台灣要「無血開島」，保護台灣人民生命財產安全。

此外，張安樂更說，如此一來還能享有「和平紅利」，保留台灣現有政經體制，大陸14億人市場還會單獨給台灣開優惠政策，「台灣不就有錢了嗎？到那天，我們一定要選擇江戶模式，台灣安全人民有錢。」

►超越藍綠，就靠她了