懸賞百萬要民眾「肢體暴力」教育檢警！董念台遭約談：這只是一種表達方式

▲董念台今遭檢警約談。（圖／記者羅志華攝）

記者劉昌松、羅志華、莊智勝／台北報導

檢警偵辦近萬人次大陸公務員非法來台案，17日搜索「白狼」張安樂兒子張瑋、及媳婦王姝茵經營的旅行社。對此，再生受刑人中心社長董念台質疑，檢調單位假借司法名義惡整異議人士，甚至還懸賞百萬元，要民眾以「肢體暴力」教育移民署署長邱豐光、刑事局局長黃明昭、北檢檢察官林達等3人親人。北檢獲悉後立即分案調查，認為董念台目無法紀，並於19日約談董到案說明。

檢警偵辦洪姓前記者利用上百間民間協會名義，開具專業交流邀請函，讓旅行社可接受大陸統戰、衛生等部門公務員，以假交流名義來台觀光，專案人員接連發動2波行動，17日鎖定張安樂兒子張瑋經營的華夏大地等6間旅行社搜索約談。

董念台認為，這是「民進黨以國家機器，一再的整肅親中之人，其中最是惡毒的，當是以假藉司法惡整異議人士。」董並懸賞100萬元，作為「肢體暴力」獎金，並在臉書公布「凡以肢體暴力教育邱豐光、黃明昭、林達等人配偶或子女者，每人頒發新台幣30萬元整。」

對此，北檢立即著手展開調查，並嚴正聲明，路克非法入境案是檢警依事證蒐集，分批向法院聲請搜索、執行，全案依法偵辦。檢方痛批，董念台言行「目無法紀、公然恐嚇依法執行職務公務員」，並於19日火速約談董到案說明。

董念台18日晚間在臉書PO文指出，北檢的新聞稿中有強烈敵意，甚至刑事警察局還派了便衣警察到家中訪談，讓他聞到了即將開戰的氣息，「我還是要提醒檢警調等單位，我自封『董纏』為名，定是會一但纏上，就沒完沒了的。我更是希望這是我人生最後一場戰役，我雖不敢求勝，至少要雖敗猶榮吧！」

今董念台現身北檢，態度不若昨晚PO文般強硬，表示檢警早上7點多不到就送來傳票，「我覺得警察態度方常好，並不是我想像中很強勢的，這點還是要肯定。」但董念台仍批評，兩岸交流條例施行許久，入台證是由移民署發放，旅行社也是登記合法，為什麼一到選舉就出問題，「讓人感覺羅織罪名，這種現象不太好！」而針對懸賞百萬「教育」一事，董念台則說，自己只是用另一種表達方式，「當下一時興起，寫了懸賞啟事，沒想到這麼嚴重，我只是用另一種表達方式，希望有關人員不要以為，羅織罪名人民不會反感；至於外界想多、想過頭，我也沒法奈何！」

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