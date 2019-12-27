白狼子「腳踝扭傷」請假未出庭　　法官怒：不提證明不報到就拘提

▲北院審理統促黨政治獻金案，12月27日傳張瑋到庭，他卻以「腳踝扭傷」請假，讓法官痛批若2020年1月15日前，提不出證明、又沒來報到，將拘提通緝。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

中華統一促進黨涉嫌違反《政治獻金法》，於2006年專戶申請未獲許可前，收受209萬元捐款，而總裁張安樂、兒子張瑋、媳婦王姝茵，又涉嫌侵占自家旅行社大陸團的營業收入等公款，高達5138萬元，並藉旅行社犯《銀行法》等多罪。北院12月27日傳喚張瑋，律師出具「腳踝扭傷」證明，及張瑋打石膏坐輪椅的照片請假，遭法官痛批並諭知，若2020年1月15日前未報到又沒正當理由將拘提，若拘不到即通緝。

北院審理統促黨政治獻金案，陸續傳喚統促黨前、後任主席、會計出庭，3人在庭上口徑一致，皆稱「都是聽總裁張安樂的」，其中統促黨的李姓前任主席，更稱自己原本只是參加活動，不料後面竟成了「主席」，讓他相當錯愕；而張姓會計更否認受雇於統促黨，辯稱只是領「車馬費」，幫忙打雜。

而現任張姓主席，則稱主席是「義務職」，黨內財務、人事他甚麼都沒碰，只負責維護黨對外的形象，要是黨內對社會有不良影響的事「我會擋住」、會向總裁提供意見。

而張瑋日前出庭時，坦承以旅行社名義支薪張安樂，名目上雖然都申報7萬多，但有時旅行社「生意不好」，張安樂也不會拿到那麼多，承認申報不實；但北院12月27日再傳他時，他卻以「腳踝扭傷」為由請假，讓法官痛批如果腳踝扭傷就不用出庭，那是不是感冒、腸胃不適都可以請假不來，並諭知張瑋必須於2020年1月15日前，自己到法院報到，或提出確實因傷不能到庭的證明，否則將拘提通緝。

檢調查出統促黨涉嫌在2006年，未申請設立專戶前，就先收受209萬政治獻金，而張瑋成立的華夏大地旅行社，自2015年起長期租用10輛小發財車，供統促黨使用，租金達400多萬元；檢方認為無償供車輛使用，等同贊助政黨，但旅行社與統促黨皆未申報，而張安樂更在旅行社內，充當逃稅用的人頭員工，每月申報薪水7萬2800元，共計逃稅77萬元。

最厲害的還在後頭，張安樂父子與媳婦王姝茵，將張瑋華夏大地旅行社的營業額，當成是自家金庫，任意挪用資金私用，侵占金額高達5138萬，一家人的罪嫌有如肉粽般，查起來就是「一大串」，讓人傻眼。

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