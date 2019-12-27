　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

白狼子「腳踝扭傷」請假未出庭　　法官怒：不提證明不報到就拘提

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼統促黨中資案，台北地檢署傳喚白狼張安樂、他的兒子張瑋。（圖／記者楊佩琪攝）

▲北院審理統促黨政治獻金案，12月27日傳張瑋到庭，他卻以「腳踝扭傷」請假，讓法官痛批若2020年1月15日前，提不出證明、又沒來報到，將拘提通緝。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

中華統一促進黨涉嫌違反《政治獻金法》，於2006年專戶申請未獲許可前，收受209萬元捐款，而總裁張安樂、兒子張瑋、媳婦王姝茵，又涉嫌侵占自家旅行社大陸團的營業收入等公款，高達5138萬元，並藉旅行社犯《銀行法》等多罪。北院12月27日傳喚張瑋，律師出具「腳踝扭傷」證明，及張瑋打石膏坐輪椅的照片請假，遭法官痛批並諭知，若2020年1月15日前未報到又沒正當理由將拘提，若拘不到即通緝。

北院審理統促黨政治獻金案，陸續傳喚統促黨前、後任主席、會計出庭，3人在庭上口徑一致，皆稱「都是聽總裁張安樂的」，其中統促黨的李姓前任主席，更稱自己原本只是參加活動，不料後面竟成了「主席」，讓他相當錯愕；而張姓會計更否認受雇於統促黨，辯稱只是領「車馬費」，幫忙打雜。

而現任張姓主席，則稱主席是「義務職」，黨內財務、人事他甚麼都沒碰，只負責維護黨對外的形象，要是黨內對社會有不良影響的事「我會擋住」、會向總裁提供意見。

而張瑋日前出庭時，坦承以旅行社名義支薪張安樂，名目上雖然都申報7萬多，但有時旅行社「生意不好」，張安樂也不會拿到那麼多，承認申報不實；但北院12月27日再傳他時，他卻以「腳踝扭傷」為由請假，讓法官痛批如果腳踝扭傷就不用出庭，那是不是感冒、腸胃不適都可以請假不來，並諭知張瑋必須於2020年1月15日前，自己到法院報到，或提出確實因傷不能到庭的證明，否則將拘提通緝。

檢調查出統促黨涉嫌在2006年，未申請設立專戶前，就先收受209萬政治獻金，而張瑋成立的華夏大地旅行社，自2015年起長期租用10輛小發財車，供統促黨使用，租金達400多萬元；檢方認為無償供車輛使用，等同贊助政黨，但旅行社與統促黨皆未申報，而張安樂更在旅行社內，充當逃稅用的人頭員工，每月申報薪水7萬2800元，共計逃稅77萬元。

最厲害的還在後頭，張安樂父子與媳婦王姝茵，將張瑋華夏大地旅行社的營業額，當成是自家金庫，任意挪用資金私用，侵占金額高達5138萬，一家人的罪嫌有如肉粽般，查起來就是「一大串」，讓人傻眼。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
阿滴領頭21網紅拍片「半小時破10萬點閱」！串聯齊喊：1／1
精準預言5次！台中「選情章魚哥」曝光　里長斷言：這個人贏面最
新竹袋屍／癡情夫不知妻出軌…日日問警「找到我老婆沒？」等4天
勇消冒千度高溫搶救大火…台南議長現場飆罵指揮官！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

羅淑蕾遭爆超大牌...出遊「取消行程、讓大家乾等」　怒告女團員求償

一巴掌秒招死神畫面曝！小王總鋪師拖她下車　悶殺人妻伴屍2天裝袋棄屍

華航黃川禎驚訝捲入私菸案「怕同事有色眼光」…以古金水案為例悲情喊冤

老公外遇臉書放閃「穩定交往中」　正宮傻眼告討55萬：還求婚！

嗆金溥聰「金狗男寵」　網友拒道歉遭判拘役40日定讞

制服酒店少爺針孔偷錄保險箱密碼　日營業額400萬「瞬間移位」進他口袋

大貨車失控撞入巷內...鷹架噴出散落！8車、1重機慘遭波及　多處牆面毀損

白狼子「腳踝扭傷」請假未出庭　　法官怒：不提證明不報到就拘提

皮夾不見她急忙報警！半小時大逆轉　「啊…怎麼在冰箱」搞烏龍

人肉戰鬥陀螺！要買菸屁孩出示身分證慘被棍棒圍攻　他1打6...大滿貫

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

羅淑蕾遭爆超大牌...出遊「取消行程、讓大家乾等」　怒告女團員求償

一巴掌秒招死神畫面曝！小王總鋪師拖她下車　悶殺人妻伴屍2天裝袋棄屍

華航黃川禎驚訝捲入私菸案「怕同事有色眼光」…以古金水案為例悲情喊冤

老公外遇臉書放閃「穩定交往中」　正宮傻眼告討55萬：還求婚！

嗆金溥聰「金狗男寵」　網友拒道歉遭判拘役40日定讞

制服酒店少爺針孔偷錄保險箱密碼　日營業額400萬「瞬間移位」進他口袋

大貨車失控撞入巷內...鷹架噴出散落！8車、1重機慘遭波及　多處牆面毀損

白狼子「腳踝扭傷」請假未出庭　　法官怒：不提證明不報到就拘提

皮夾不見她急忙報警！半小時大逆轉　「啊…怎麼在冰箱」搞烏龍

人肉戰鬥陀螺！要買菸屁孩出示身分證慘被棍棒圍攻　他1打6...大滿貫

九和汽車「JAGUAR LAND ROVER 」20週年慶　送新車主台北倫敦商務艙機票4張

羅淑蕾遭爆超大牌...出遊「取消行程、讓大家乾等」　怒告女團員求償

韓國瑜：政府要把海嘯作起來　讓年輕人創業有浪可衝！

「太像家人」男友狠斬5年情　她淚遇雞排店老闆…紙袋一拆：我哭更大聲了　

一巴掌秒招死神畫面曝！小王總鋪師拖她下車　悶殺人妻伴屍2天裝袋棄屍

唐綺陽／2020上半年12星座完整運勢！水瓶座甦醒　處女座「最大敵人是自己」

《無雙蛇魔3 Ultimate》製作人談定價策略：遊戲內容無愧於價格

「雄女伊能靜」表特版爆紅！病人狂找醫生咧？正妹醫甜翻白眼：我就是

捕眼鏡蛇亂學youtube影片　蠢男正面親下去被咬成「香腸嘴」

華航黃川禎驚訝捲入私菸案「怕同事有色眼光」…以古金水案為例悲情喊冤

社會熱門新聞

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

台南議長飆罵救火勇消引眾怒：你去

快訊／火車經過平交道...男衝上前「趴軌道」被輾過慘死　

賓士C63衝出護欄！45°傾斜掛邊坡

蘇治芬宣傳車遭包圍　阿伯：太吵

新北男翹掉「教召」！超慘下場曝光

吊照拖板車撞死1家3口　黑心老闆判1年6月

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

遭轟4槍命危！黑道大哥：怎沒人救我　兇悍過往曝

至尊保母+護法隨侍！15分幫老大狂賭天九欠債引殺機

台大電眼妹轉職調查官！爸爸是局裡高官無人知

妻出軌成袋屍　夫尋人問警：找到我婆沒

更多熱門

相關新聞

藍營批反滲透法　林飛帆：僅三種人需要擔心

藍營批反滲透法　林飛帆：僅三種人需要擔心

民進黨立法院黨團預計31日於立法院會將《反滲透法》草案三讀，民進黨副秘書長林飛帆26日表示，《反滲透法》只會規範白狼、邱毅、吳斯懷這三種人，國民黨卻到現在還在反對，質疑「是做了多少不能見人的事，現在才會這麼害怕」。

統促黨候選人帶團赴陸　涉賄遭限制住居

統促黨候選人帶團赴陸　涉賄遭限制住居

統促黨立委候選人涉賄　無保請回

統促黨立委候選人涉賄　無保請回

即／統促黨立委候選人　招待16人金門旅遊

即／統促黨立委候選人　招待16人金門旅遊

董念台懸賞百萬「教育」檢警　訊後鞠躬道歉

董念台懸賞百萬「教育」檢警　訊後鞠躬道歉

關鍵字：

統促黨政治獻金張安樂張瑋

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

空姐曝機上超噁內幕　搭機必把毛毯鋪座墊上

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面