不滿白狼兒子旅行社被搜　董念台懸賞百萬要「教育」檢警…訊後鞠躬道歉

記者羅志華／台北報導

檢警調查在台百餘協會，涉嫌做假計畫書、邀請函，2年多來竟讓上萬名大陸統戰、民政官員，假藉「專業交流」來台；檢方於12月17日搜索「白狼」張安樂兒子的旅行社，讓受刑人中心社長董念台質疑，司法人員藉此「惡整異議人士」，不但按鈴控告移民署長邱豐光、刑事局長黃明昭，及檢察官林達涉嫌瀆職，更懸賞百萬要以肢體暴力「教育」3人的親人。董念台在19日北檢約談後，基於「江湖道義」，大方鞠躬道歉，隨即離開北檢。

▲董念台不滿檢警搜索張安樂兒子的旅行社，18日懸賞百萬要民眾對司法人員及其親屬，以肢體暴力「教育」，19日遭約談後認錯並鞠躬道歉。（圖／記者羅志華攝）

經調查，洪姓前記者利用上百間民間協會，開具專業交流邀請函，讓旅行社接待大陸統戰、衛生等部門公務員，以假交流名義來台「觀光」，檢警發動2波行動，於17日搜索張安樂兒子經營的華夏大地等6間旅行社，其中張安樂的媳婦在約談後，以25萬元交保。

此次搜查讓董念台不滿，認為民進黨以國家機器，一再肅整親中之人，其中最惡毒的，就是藉司法惡整異議人士，並在臉書懸賞，「凡以肢體暴力教育邱豐光、黃明昭、林達等人配偶或子女者，每人頒發新台幣30萬元整」。

檢方對此嚴正聲明，陸客非法入境案是依證據蒐集，分批向法院聲請搜索、執行，全案依法偵辦，痛批董念台「目無法紀、公然恐嚇依法執行職務公務員」，並火速請他於19日一早至北檢報到。

董念台19日一早到北檢報到後，轉往刑事局做筆錄，又於下午移送回北檢受訊；董念台於訊問結束後，大方認錯並鞠躬道歉，「沒想到我一時魯莽，帶給社會不良示範，在這我鄭重向司法單位、邱豐光、黃明昭、林達，及他們的家人道歉」、「我一生遵守江湖道義，不對就是不對，不管以後如何，我們都應對社會交代」。

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