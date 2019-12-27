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彰化送肉粽又來了！田中和溪湖各有送煞儀式　生人請迴避

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▲彰化27日及29日在田中鎮及溪湖鎮分別舉辦送煞消災祈福儀式。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞，火燒驅亡靈。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田中鎮及溪湖鎮27日及29日有送煞消災祈福儀式，其中田中鎮就在下午5點到8點在新庄里內舉行，相較以往都在深夜舉行是比較不同，里長應昌儒說，這是家屬所信仰的李府王爺看的時辰，護佑家屬及鄰里間平安，屆時請行經的民眾務必心存善念，遇到也請迴避，不要好奇去觀看。

應昌儒指出，這場名為「消災祈福儀式」，將在下午5點到8點於里內舉行，儀式完畢後家屬轉往二水林內方向去溪邊處理；而29日在溪湖鎮忠覺里舉辦的送煞儀式，將於晚間9點至11點進行。辦公處還發出公告，「送煞儀式路經忠溪路、崙子腳路、彰水路及鹿島橋，此時段盡量避開該區域，感謝鄉親配合」。

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▲彰化27日及29日在田中鎮及溪湖鎮分別舉辦送煞消災祈福儀式。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

▲彰化27日在溪湖鎮舉辦送煞儀式。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍。而儀式中又有「祭火煞」，旨在送火煞出境，冀免再罹其禍，並祈死者超生，生者獲福。

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