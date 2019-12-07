生人請迴避！　就在今夜…彰化鹿港頂番婆又有「送肉粽」

▲鹿港今晚11點送肉粽。（圖／ETtobay資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

再過幾小時，7日晚上，鹿港有送肉粽，請迴避！臉書《鹿港小鎮》，po文指出「台北鍾馗法師送吊煞儀式」行經路線，沿途將行經鹿港鎮頂番婆鹿和路至洋厝排水溝南岸路段，籲請經此路段的民眾盡量避開，且為了避免徒增喪家哀痛與困擾，希望民眾勿前往直播或錄影。

請繼續往下閱讀...

▲鹿港今晚11點送肉粽。（圖／翻攝自Facebook／我愛鹿港小鎮）

鹿港鎮這場送煞儀式，當地禮儀師指出說，是一名上吊身亡的男子舉行的送吊煞儀式，家屬請來台北鍾馗法師全程主持，預定今晚深夜11時過後出發，沿途將頂番婆鹿和路至洋厝排水溝南岸路段出海，同時籲請經此路段的民眾盡量迴避。

「送肉粽」是彰化以前的送煞儀式，9月底鹿港漁寮天和宮也曾舉辦過。不過如今「送肉粽」儀式已經不僅在彰化地區舉行，8月在新竹就舉辦過3次，引起在地居民抱怨。

▲鹿港今晚11點送肉粽。（圖／翻攝自Facebook／我愛鹿港小鎮）

傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，每當「肉粽」準備出海，當地鄰近的學校、補習班就會提早下課，夜校也會停課，附近也會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍。而儀式中又有「祭火煞」，顧名思義，原應舉行於火災之後（有燒死人）的情況下舉行，旨在送火煞出境，冀免再罹其禍，並祈死者超生，生者獲福。

►腦公！你不可以賴帳喔