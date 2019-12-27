旅運量破新高用電吃緊⋯桃機砸10億元「新設變電站」　2021年3月完工

▲新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程今日動土。（圖／桃機提供）

記者李宜秦／台北報導

桃園國際機場啟用已40年，今年全年旅運量預計將創下4800萬人次的歷史新高，桃機過去用電均由台電福海變電所用雙迴路161KV接至桃機(一)變電站供應，但由於旅運量增加，未來還將新建第三航廈，因此桃機將投入10億元，新設桃機（東）變電站，預計2021年3月完工。

桃機公司表示，「新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程」歷經2年規劃設計及發包，今（27）日舉辦動土典禮，該工程經費約10億元，預計於2021年3月完成。

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桃機表示，完工後除可讓桃園機場第一、二航廈電力電纜汰換工程無縫接軌，供應第三航廈新增用電及後續機場擴建用電需求，建立機場100%電力備援機制，有效提高機場用電穩定度及可靠度，提升機場供電系統穩定、營運品質與飛航安全。

桃機公司董事長王明德表示，既設桃機(一)變電站目前建築配置，因無額外空間供擴充特高壓設備使用，因此需擴大新設桃機(東)變電站建築腹地空間，機場公司以先建後拆方式，將桃機(一)變電站設備新設於桃機(東)變電站，可避免影響機場園區各單位之既設供電用戶品質。

▲新設桃機(東)161kV變電站暨桃機(一)161kV變電站設備汰換工程今日動土。（圖／桃機提供）