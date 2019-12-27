華航黃川禎驚訝捲入私菸案「怕同事有色眼光」…以古金水案為例悲情喊冤

▲華航空品處代組長黃川禎出庭喊冤，訴說「古金水」故事希望法官還他清白。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

國安局私菸風暴案27日上午再度開庭，台北地院傳喚華航空品處協理于堯及空品處代組長黃川禎出庭。2人均否認犯罪！于堯辯稱，購買菸品都有如實申報，且「機邊交易」非先例；而黃川禎也喊冤，我不懂法律，被起訴後害怕同事異樣眼光導致不知如何與他們相處，生活都亂了！並舉例「古金水」相信法官會還他清白。

于堯表示，專機菸品均依程序申報，且總統專機不同於一般客機，她參與專機任務時盡心盡力，並強調她不認識國安特勤吳宗憲，而認識國安少校張恒嘉是因專機任務需求才有聯繫。至於「機邊交易」一事，她說「非先例」，去年7月她從公關室轉任空品處後，得知就是依循往例。此外，她還稱，她所認知的「不上機」則是指不放客艙而放貨艙內。最後于堯說到，她進入華航超過30年，從基層做起，並沒有任何犯罪動機或意圖，不可能為圖利他人而觸法，同時也相信同仁不會觸法，請法官明察秋毫。

▲華航空品處協理于堯否認犯罪，強調「機邊交易」非先例！（圖／記者孫于珊翻攝）

黃川禎則表示，他在進入華航工作15年，從7職等升到11職等，只是領固定薪水的上班族，並不懂法律，也不認為公司會叫他做違法之事，而這次出任專機任務，被指派銷售免稅菸品給國安特勤人員，因國安人員身分敏感特殊，且應較常人熟悉法律，相信這樣大量訂菸不違法，不料竟讓他捲入私菸案風波；至於「機邊交貨」是循往例，並非他個人決定，因此沒有與吳宗憲等人有共同犯意。

黃川禎繼續說，他看到起訴書後「嚇一跳！」不敢相信自己竟成為犯罪故事的一角，且遭起訴後，他不知如何和同事相處，怕被人用有色眼光看待，把他的生活都打亂了。並舉例「古金水」花12年獲判無罪的故事，希望檢察官別再幫他扣上犯罪的帽子，也希望法官能還他清白。（古金水是已故的撐竿跳體育國手，曾被控因託家人帶漂白水等違禁品致飛機爆炸。）

黃川禎因遭北檢調查發現，與吳宗憲有商量決定機邊交貨需以整箱（50條）為單位，才能在專機落地後混入大量的隨機行李中一事，且之後黃上華航網路後台下訂可湊箱的9200條私菸時，顯示已超過系統設定的999條數量限制，便緊急打電話給華航資管處航機系統部工程師協助，把上限調整為5000，同時在工作群組中回報。而在該群組中，檢方也發現于堯叮嚀同事的對話很可疑，「跟國安交易時要小心，免得他亂講出去」、「千萬不要說他們（指國安）買了多少菸什麼的」等語。因此2人被檢方依涉嫌貪污治罪條例、幫助逃漏稅等多項罪名起訴。

▼ 黃川禎不敢相信自己成為犯罪故事的一角，讓他不知如何和同事相處，生活全變調。（圖／資歷照／記者劉昌松攝）

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