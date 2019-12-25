　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

募款5萬私放口袋　派出所長退休前13日遭逮貪污判刑定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

貪污示意圖。（圖／達志影像）

▲嶺口派出所徐姓前所長，募款五萬元私吞遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

高雄旗山警分局嶺口派出所徐姓前所長，4年前還在職期間，向轄區民眾謊稱所內需求，募得1台新電視、5萬元購買機車經費，但全被他放進口袋中私吞。檢調單位在他退休前13日發動偵查行動，將他逮捕並聲押獲准，提起公訴。最高法院審理後，依貪污罪將他判刑3年8月定讞。

判決指出，徐姓前所長在2012年4月到2017年7月間擔任嶺口所長，他在2015年5月間向轄內某宮廟蔡姓負責人表示，派出所備勤室需要新的電視機，蔡男花費1萬900元購入後，將電視機送到派出所，但徐男卻沒將新電視擺在備勤室，改將電視放在所長寢室內。隔了4個多月，徐男再向蔡男說，高市警局發動募集機車活動，希望請他捐5萬元為派出所添購機車，蔡男找2名友人湊足5萬，交付給徐，沒想到全都被他放進口袋私吞。

高雄市警局2017年6月間接獲檢舉，進行調查，捐錢的蔡男也被警官詢問，並轉告徐男。徐男驚覺大事不妙，將5萬元退還給蔡男，還加碼1萬元捐給宮廟；另外電視機的部分也想退還，但蔡男改簽立捐贈同意書，最後作罷未還。徐男隨即被調離主管職務，檢方獲報後，當年底對徐男進行搜索，並將他聲請羈押獲准，此時距離他申請退休只差13日。檢方對他提起公訴。

一審法院審理後，僅認為徐男的行為成立2個詐欺罪，判刑9月。案經上訴，二審高雄高分院審理後，認為電視機仍在派出所內，還是維持是公務用途，因此這部分改判無罪；但5萬元部分，合議庭改依《貪污治罪條例》中「公務員利用職務詐取財物」論罪，認為他嚴重損害警務人員形象，考量無前科也已還錢，改判刑3年8月、褫奪公權2年。全案再上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。

ET快訊
波特王撩蔡英文遭陸方解約　國台辦回應了
男騎車撞倒瑞芳嬤　下秒竟抱起她丟下橋
阿翔偷吃6個月後越來越慘！　2副業2節目全GG
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

越南女陳屍台南住處丈夫嘉義溺斃　鄰居：兩人感情不錯，常同進同出

酒店女公關拒已婚男追求　遭拉扯不慎摔溝渠毀容！法官判賠280萬

手機壞掉！國一生持刀猛刺同學手、頸　母嚇壞：再深一點就再見

尾隨正妹返家...噁男強抱「上下摸透+強扯內褲」！她扭身掙扎　慘被扯髮狂踹

突擊步槍97秒「極限獵殺」畫面曝！1彈穿心奪命　前里長喬賭債爆街頭火拼

募款5萬私放口袋　派出所長退休前13日遭逮貪污判刑定讞

瑞芳嬤散步摔邊坡！竟是移工撞倒再丟下橋　殺人未遂送辦

砂石車司機控妻「嫌我賺少」想離婚　老爸出庭認證外遇兩次

百億富豪小三起底！庶民變貴婦「開奧迪吃米其林」　臉書曬巨峰暗曝戀情

百億科技富豪正宮超悲催　「日本泡湯偷情5天」返國…她挽先生開心接機

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

百工職魂-愛是一道光！所有星戰迷都想擁有的優雅武器：光劍《馬可多本部》Lightsaber Maker

越南女陳屍台南住處丈夫嘉義溺斃　鄰居：兩人感情不錯，常同進同出

酒店女公關拒已婚男追求　遭拉扯不慎摔溝渠毀容！法官判賠280萬

手機壞掉！國一生持刀猛刺同學手、頸　母嚇壞：再深一點就再見

尾隨正妹返家...噁男強抱「上下摸透+強扯內褲」！她扭身掙扎　慘被扯髮狂踹

突擊步槍97秒「極限獵殺」畫面曝！1彈穿心奪命　前里長喬賭債爆街頭火拼

募款5萬私放口袋　派出所長退休前13日遭逮貪污判刑定讞

瑞芳嬤散步摔邊坡！竟是移工撞倒再丟下橋　殺人未遂送辦

砂石車司機控妻「嫌我賺少」想離婚　老爸出庭認證外遇兩次

百億富豪小三起底！庶民變貴婦「開奧迪吃米其林」　臉書曬巨峰暗曝戀情

百億科技富豪正宮超悲催　「日本泡湯偷情5天」返國…她挽先生開心接機

投書／2020大選，台灣下一步？

越南女陳屍台南住處丈夫嘉義溺斃　鄰居：兩人感情不錯，常同進同出

旅行便祕怎麼解？達人曝「10關鍵秘訣」讓你每天都順暢

賴清德公布訪上海影片　當面向楊雄提「3國5城市」、李登輝「總統」

「天使利益最大化」　名人堂強投建議大谷翔平專心投球

金管會出手整頓保險業亂象　房貸壽險保單有新規

酒店女公關拒已婚男追求　遭拉扯不慎摔溝渠毀容！法官判賠280萬

大馬鐵路挖到一半…驚見89枚「二戰未爆彈」　工程被迫喊停

1字頭買三鐵共構＋百貨商圈？左營高鐵商圈10年大樓　450萬起可入手

手機壞掉！國一生持刀猛刺同學手、頸　母嚇壞：再深一點就再見

母女3人逛寶雅...小女兒遭噁男尾隨　被舔腳趾嚇傻「只能讓他舔」

社會熱門新聞

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

錯穿學長褲子驚逃　女兵學妹遭性侵下場淒涼

小六女尋母「疑遭勒頸亡」　繼父成浮屍

百億科技富豪「日本偷情泡湯」　鹹濕對話流出

你叫的小姐不是小姐　警破超man應召站

爛路害工程師摔癱！確定國賠967萬

台南工人遭斬頭亡　業者被勒令停工

三重18歲男毒趴叫外送　竟多一具遺體

等紅燈遭撞成鐵餅！女騎士飛10m重摔

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

3輟學生三重開毒趴昏迷　18歲男搖不醒成屍體

嬤散步摔邊坡！竟是移工撞倒再丟下

更多熱門

相關新聞

許金龍借2億保金沒錢還　再遭羈押

許金龍借2億保金沒錢還　再遭羈押

前股票上櫃公司樂陞科技董事長許金龍，爆發與日商「百尺竿頭」公司違約不交割案件，二審將他判刑12年，而許金龍也籌足2億保金獲釋。但他這2億保金其實是向姊夫所借，因為無力償還，姐夫要求法院退還保金。法院審理後，24日下午裁定退還保金，但重新羈押許金龍。

7歲童低頭進派出所求助弄哭勇警 爸媽不要我了!

7歲童低頭進派出所求助弄哭勇警 爸媽不要我了!

高鐵募款　送愛到偏鄉

高鐵募款　送愛到偏鄉

小燈泡案　王婉諭求判死刑聲明全文

小燈泡案　王婉諭求判死刑聲明全文

小燈泡媽媽哽咽求法官：請判處王景玉死刑

小燈泡媽媽哽咽求法官：請判處王景玉死刑

關鍵字：

法律人權派出所所長募款退休三審貪汙最高法院

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

慶祝耶誕卻收到2封遺書…立委候選人徐金菊見丈夫自盡

馬英九外送到了　長髮妹開門笑噴

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面