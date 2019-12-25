募款5萬私放口袋　派出所長退休前13日遭逮貪污判刑定讞





▲嶺口派出所徐姓前所長，募款五萬元私吞遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

高雄旗山警分局嶺口派出所徐姓前所長，4年前還在職期間，向轄區民眾謊稱所內需求，募得1台新電視、5萬元購買機車經費，但全被他放進口袋中私吞。檢調單位在他退休前13日發動偵查行動，將他逮捕並聲押獲准，提起公訴。最高法院審理後，依貪污罪將他判刑3年8月定讞。

判決指出，徐姓前所長在2012年4月到2017年7月間擔任嶺口所長，他在2015年5月間向轄內某宮廟蔡姓負責人表示，派出所備勤室需要新的電視機，蔡男花費1萬900元購入後，將電視機送到派出所，但徐男卻沒將新電視擺在備勤室，改將電視放在所長寢室內。隔了4個多月，徐男再向蔡男說，高市警局發動募集機車活動，希望請他捐5萬元為派出所添購機車，蔡男找2名友人湊足5萬，交付給徐，沒想到全都被他放進口袋私吞。

高雄市警局2017年6月間接獲檢舉，進行調查，捐錢的蔡男也被警官詢問，並轉告徐男。徐男驚覺大事不妙，將5萬元退還給蔡男，還加碼1萬元捐給宮廟；另外電視機的部分也想退還，但蔡男改簽立捐贈同意書，最後作罷未還。徐男隨即被調離主管職務，檢方獲報後，當年底對徐男進行搜索，並將他聲請羈押獲准，此時距離他申請退休只差13日。檢方對他提起公訴。

一審法院審理後，僅認為徐男的行為成立2個詐欺罪，判刑9月。案經上訴，二審高雄高分院審理後，認為電視機仍在派出所內，還是維持是公務用途，因此這部分改判無罪；但5萬元部分，合議庭改依《貪污治罪條例》中「公務員利用職務詐取財物」論罪，認為他嚴重損害警務人員形象，考量無前科也已還錢，改判刑3年8月、褫奪公權2年。全案再上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。