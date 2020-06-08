女老闆欠1600萬殺死債主斷掌棄屍　入獄服刑又遭同夥控詐騙犯案車輛代墊款

▲葉姓女子因殺害債主後斷掌棄屍被判刑，又遭同夥控告詐騙購車款。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

經營不動產仲介事業的葉姓女子，2008年間因不滿被催債，夥同楊姓男房客殺害債主後，葉女為了不被發現，用美工刀切下被害人雙掌，棄屍北宜公路邊，葉女和楊男分別被判無期徒刑、19年半定讞入監，但楊男日前在獄中提告，指控葉女當年跟他借錢買犯案用轎車沒還錢，涉嫌詐欺，台北地檢署8日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

葉女因經營不動產仲介生意失敗，從2006年起，陸續向開裱框店的張姓老闆借錢，累計欠下1600萬元，被張男不斷催債，葉女因此心生不滿，2008年6月間，找來關係匪淺的楊姓男房客約出張男談判，原本預計要以硫酸殺死張男，最後是在車上將雙手被反綁的張男活活悶死。

▲葉女目前在監服刑中。（示意圖與本案無關／wikipedia）

葉女行兇後，為了避免被害人身分曝光被追查，用美工刀把被害人的雙掌切割下來，再由楊男開車沿著北宜公路行駛，連路丟棄被害人屍體與雙掌，最高法院2011年間，以殺人重罪盼葉女無期徒刑、楊男則判刑19年6月定讞。

2人目前都各自在監獄服刑中，但2020年初，楊男在獄中寫訴狀提告，指控葉女要他代墊款購買當年犯案用車輛，卻至今沒還錢，涉嫌詐欺，但是檢察官調查，車輛登記在其他人名下，無證據可證明購車款確實由楊男提供，因此處分不起訴葉女。

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