▲法院傳出槍響,槍手直接攻擊法警。(圖/示意圖/免費圖庫Pixabay)

記者陳亭伃/綜合報導

俄羅斯新庫茲涅茨克(Новокузнецк)16日發生一起槍擊案,案發現場位於當地地方法院,一名槍手持槍走進法院,重傷者為一男一女,其中一名傷者為法警,男子在送往醫院的途中就已失去生命跡象。

綜合俄媒報導,槍手走進法院開始開槍當下,立即遭到制止,但仍造成兩人重傷,克麥羅沃地區醫學中心表示,送至醫院的2名傷者,其中一名男性在到院前就已經死亡,目前正在全力搶救女傷者,但她的傷勢狀況也相當不樂觀。

