愛情長跑7年「砸百萬宴客蜜月」！女婚後死不登記...噴血真相曝

▲阿良（化名）與陳姓女子交往多年結婚，不過婚宴後1年，陳女卻以各種理由拖延登記。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／高雄報導

男子阿良（化名）與陳姓女子交往多年，雙方攜手第7年時在高雄某名飯店辦理婚宴，不過婚宴後1年，陳女一再藉故拖延登記，最後甚至自爆已另有男友且雙方同居中。阿良得知實情相當崩潰，氣得求償當初辦婚禮的費用及蜜月等開銷。法院近日判決出爐，判陳女須賠償103萬餘元。全案仍可上訴。

阿良與陳女2010年間認識並開始交往，2人相處多年後論及婚嫁，2017年4月底在高雄某名飯店辦理婚宴，後續加上蜜月旅行，阿良一共支出了1百多萬元。婚後1年阿良在台中工作，陳女在北部，雙方只有假日能見面，期間阿良多次催促陳女找個平日一起去辦理結婚登記，但陳女卻以各種理由不斷拖延。

2018年9月間陳女態度突變得冷淡，隔月阿良就在友人告知下，得知陳女其實在竹北與1名男子同居，當下他難以置信，還連夜開車北上前往朋友說的地點查勤，果然當場驚見陳女轎車停在該處大樓地下室。而事後，陳女也自承有與異性友人在此同居。

後來，阿良又發現陳女身分證上名字與雙方結婚喜帖上的名字不同，僅有姓氏是對的，岳父的名字也不同，認為陳女根本是假意與他結婚，實際上根本沒有共組家庭之心，氣得提告求償婚宴、蜜月旅行及精神賠償等費用。

▲阿良（化名）遭情變後情緒受到極大打擊，現在還需長期服藥就診。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

法庭上陳女否認阿良所有控訴，表示會一直拖延登記，是因她親妹涉犯侵占案件，有將財產借名登記在她名下所致；另姓名有誤的部分，她強調自己喜帖上的名字是她的小名，同時這也是預計未來將至戶政機關申辦變更的姓名，她對外長期使用，這些阿良也都知情，至於她爸爸姓名有誤，則是因她是養女，生父與養父不同。

陳女反過來痛訴，2人關係會出問題，是阿良無視她辛苦及配合人工受孕等努力所致，認為對方並無理由解除婚約及求償。

高雄少年及家事法院審理時認為，訂婚結婚本為人生大事並非兒戲，訂婚後雙方如果沒有重大事情發生，本應履行婚約，否則將破壞兩方情感與信心，不僅造成財物損失，對遭背棄一方的心靈、情感更是重大打擊，衡量阿良已為此精神承受莫大痛苦，在親友前顏面盡失，還需長期就診服藥，審結判陳女應賠償總計103萬8318元。全案仍可上訴。

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