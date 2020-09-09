相隔不到12小時！小港又見追撞車禍　網驚嚇PO文：別跟好兄弟回去

▲駕駛自稱車速過快不小心追撞前車，所幸三名駕駛僅受輕傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄小港區7日晚間11點多發生死亡車禍，一輛黑色轎車幾乎沒煞車，高速擦撞兩台機車再撞上一輛計程車，釀成2死2傷，事發後不到12小時，在中山四路、大業北路口又發生一起追撞事故，有網友將事故照片PO上網後，強調「大家行駛該路段千萬要注意！要收假了，千萬別跟好兄弟一起收回去！」文字讓人看了不免有些恐慌，但警方澄清，兩起車禍其實地點不相同，且今年截至8月底的事故數件，與去年同期相比還少了6件，呼籲民眾不用過多聯想。

▲駕駛自稱車速過快不小心追撞前車，所幸三名駕駛僅受輕傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，8日上午近11點發生的車禍，是24歲謝姓駕駛以及61歲李姓駕駛分別開自小客車，停等於中山四路外側右轉專用快車道，兩輛車在停等紅燈時，由25歲黃姓男子開的小貨車疑似因為「車速過快」，追撞上謝姓男子開的車輛，再往前推撞到李姓男子開的轎車，肇事的黃姓駕駛因此右手輕微擦傷，謝姓男子嘴巴及左肩受傷，李姓駕駛則無受傷，三人皆沒有送醫救治。

警方針對這兩起時間相近的事故作出說明，指出今年1到8月底共發生27件車禍事故，較去年同期少了6件，但由於這個路口常有大車經過，加上上下班車流量大，警方呼籲駕駛人經過時要特別小心注意，以免意外受傷。

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