2020台灣設計展「新竹獸」將現身兩公里展區　帶大家一起「Check in新竹-人來風」！

▲2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」將在10月1日正式開展。（圖／新竹市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

2020台灣設計展「Check in新竹-人來風」將在10月1日正式開展，新竹市長林智堅近日公布展區路線，要讓民眾漫步中體會「看展即旅行」，總計2公里長的路線，包含前後站兩大展區、以及由及30處店家串連而成的「Public line」，沿途都可見到設計展主視覺「新竹獸」大型裝置現身。另外，還有6條多元主題步行路線，如廟口文化、自然風等，探訪5座古蹟，並走訪30個老店，包含百年中藥行鴻安堂、丸竹化妝品等，讓民眾透過設計展深入城市也更了解新竹。

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▲新竹市長林智堅近日公布展區路線，要讓民眾漫步中體會「看展即旅行」，另外，還有6條多元主題步行路線與30個老店，讓大家透過設計展深入了解新竹。

林智堅市長表示，2020台灣設計展最大亮點就是首次開放入內的「新竹州圖書館」，圖書館建於日治時期，當時就有婦幼專屬空間等先進設計理念，結合展覽，大家將更了解州圖書館故事；另外，還有新竹第一座百貨公司「新竹州屋」，更是許多新竹人兒時記憶，此次設計展還展示新竹在地小吃米粉的設計成果，讓大家看見設計力如何翻轉米粉。

▲林智堅市長表示，2020台灣設計展最大亮點就是首次開放入內的「新竹州圖書館」。

產發處表示，「新竹獸」是2020台灣設計展主視覺，以充滿童趣的電動玩具二次元為元素，在展覽期間，新竹火車站、站前廣場等新竹重要公共建設都會有大型新竹獸擺設，2020台灣設計展絕對讓大小朋都有感。

體育館主場館「Terminal Park」將以數位視覺系統帶領民眾走進「城市治理大數據」，邀請市民身為「創造數據者」的一份子，以全新角度理解城市；5座舊城古蹟歷建包括州廳、州圖、美術館、孔廟、影像博物館的「Living museum」，各自有閱讀、光雕、電影各式的主題展，另有沿線30處合作店家「人生跑馬燈」，將讓民眾造訪特色老店同時能透過APP召喚「說書人」，深入理解城市故事。



此外，設計展假日期間沿著護城河親水公園更特設市集「設計有本市」、「新竹味市集」，以及在新竹美術館的「光雕投影展演」，點亮新竹的日日夜夜。

新竹市政府指出，「2020台灣設計展在新竹」10月1日至11日登場，橫跨中秋節與雙十節兩大節日，邀請大家來去新竹住一晚！配合中央安心旅遊補助1000元，9、10月入住新竹市安心旅遊配合飯店市府兩個月各再加碼限量2000份價值500元的「好玩券」及5000張「新竹市動物園入場券」。好玩券可於新竹市100多家小吃及伴手禮店消費（店家地圖(https://reurl.cc/od9a7M)，依券上登錄資訊還可抽Gogoro、iPhone、住宿券及海瑞摃丸一年份等大獎。

