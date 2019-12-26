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冷氣團最快今晚到！中部以北急凍12℃　「跨年濕冷」最低溫時間曝

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▲▼天冷,冬天,行人,禦寒衣物,保暖,寒流,低溫,冬季。（圖／記者季相儒攝）

▲今年入冬以來第2波「大陸冷氣團」可能在今晚快速南下。（示意圖／記者季相儒攝）

記者葉國吏／綜合報導

今年冬天第2波「大陸冷氣團」有可能在今晚快速南下，北台灣將急速降溫，中部以北平地下探12度。另外，氣象專家吳德榮透露北部、東半部跨年活動可能會受到天氣干擾。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(26)日上午各地為晴時多雲，天氣溫暖；下午北台灣雲量漸增，傍晚起「較強東北季風」或「大陸冷氣團」快速南下，北台灣氣溫遽降，迎風面北部、東北部及東部轉有局部短暫雨，應注意天氣變化！明(27)日迎風面仍有局部短暫雨，白天起北部平地漸轉乾。今日氣溫：北部15至25度、中部16至30度、南部18至30度、東部16至28度。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象專家吳德榮透露，明晨中部以北下探12度。（衛星雲圖／翻攝中央氣象局）

吳德榮透露，明晨，以及明晚、週六(28日)晨，中部以北平地(≦200公尺)最低溫約可降至12、13度；台北市平地(≦200公尺)約降至13、14度；有機率成為今冬第2波「大陸冷氣團」(氣象局≦14度)，要注意保暖。週六白天起至週(29)日冷空氣減弱、氣溫明顯回升。週六晚起「巴逢」外圍水氣逐漸接近，各地雲量漸增，降雨機率逐漸提高；週日各地不但皆有降雨機率、雨區範圍也擴大。

吳德榮表示，下週一、二(30、31日)強度略遜於前波的「東北季風」南下，迎風面北部、東北部及東部有局部雨；中部亦有局部短暫雨的機率；氣溫逐漸下降，轉為濕冷的天氣。跨年前後氣溫降至最低，中部以北平地(≦200公尺)低溫約可降至13、14度；台北市平地(≦200公尺)低溫約降至14、15度，戶外活動、注意保暖。

跨年前後北部、東北部仍有局部短暫雨，花東雲量多、亦有局部短暫雨的機率；中南部相對穩定，為多雲時晴。所以，北部、東半部的「跨年、迎曙光」活動、有機率受到干擾。元旦(下週三)白天略轉乾，迎風面北海岸、北部山區及東北部仍有局部短暫降雨的機率。不過，吳德榮表示，模式末期的模擬，有較大的「不確定性」，會再調整、應持續觀察最新資料。

▼北部、東北部跨年可能濕冷。（雷達合成回波圖／翻攝中央氣象局）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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