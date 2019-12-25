　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暴降6°C要變天了！北台灣「急凍13°C」轉雨濕冷到跨年　最冷時刻出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼暴降6°C要變天了！北台灣「急凍13°C」轉雨濕冷到跨年　最冷時刻出爐。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲氣象局觀測有一低壓擾動在東海附近發展，已有氣旋式旋轉，預估會增強發展出微弱鋒面。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

即將變天！中央氣象局預報員王品翔指出，26日晚間到27日是變天的過程，北方的冷高壓系統將開始影響，為台灣地區帶來東北季風，預估晚間8時後隨著鋒面通過、漸轉為東北季風影響的天氣型態，各地白天高溫仍可達28度，不過越晚越冷，入夜到清晨北東有局部短暫雨，高溫預計下降5、6度，北台僅剩18度，清晨北部局部地區將下探13度低溫。

氣象局預報，26日全台仍為多雲到晴的天氣，高溫可達25度以上，中南部甚至飆到近30度；下午至傍晚隨著微弱鋒面掠過，入夜後東北季風再度增強，迎風面的北部、東半部雲量增多，降雨機率提高，至27日清晨北台灣局部地區低溫下探13度，變天感受明顯，越晚越冷。

請繼續往下閱讀...

▲▼暴降6°C要變天了！北台灣「急凍13°C」轉雨濕冷到跨年　最冷時刻出爐。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼暴降6°C要變天了！北台灣「急凍13°C」轉雨濕冷到跨年　最冷時刻出爐。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼暴降6°C要變天了！北台灣「急凍13°C」轉雨濕冷到跨年　最冷時刻出爐。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲暴降6°C要變天了！轉雨濕冷到跨年。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

根據氣象局觀察，有一低壓擾動在東海附近發展，已有氣旋式旋轉，但底層結構仍不完整，預估會增強，並發展出微弱鋒面。至於第29號中度颱風巴逢（PHANFONE）25日位於鵝鑾鼻南方約1100公里，即將進入南海，27日前對台灣天氣沒有影響，但周末將帶來水氣，使得各地降雨機率提高。

氣象局預估，27日有一股強度接近冷氣團等級的東北季風影響，清晨中部以北及東北部將出現13至15度的低溫，白天北台灣持續偏涼，高溫僅17度左右，整天都不到20度，其他地方高溫也會下降。尤其北部、東北部地區及中南部山區將轉為有局部短暫雨的天氣，花東也有局部降雨。

到了28、29日（周六、日）南方雲系北移，各地都有機會聽見下雨的聲音，屬於有短暫雨的天氣；雖然冷空氣減弱，低溫略有回升，但雲多下雨，高溫上升幅度不多。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，預計26日午後東北風增強，北部、東北部桃園、新竹以北地區，越北越陰沉，逐漸轉陰偶陣雨，27、28日一波東北風南下，陰沉偶陣雨，明顯降溫，尤其巴逢颱風水氣北漂，28日下半天到29日全台逐漸轉為陰陣雨，持續至30、31日（下周一、二）又有另一波東北風接近。

▼北台灣急凍13°C，最冷時刻出爐。（圖／中央氣象局）

▲▼暴降6°C要變天了！北台灣「急凍13°C」轉雨濕冷到跨年　最冷時刻出爐。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

►「IG討論爆款」～超殺交換禮物來了！

ET快訊
要變天了！明起「急凍13°C」轉雨濕冷到跨年　最冷時刻出爐
6歲小姊妹「偷刷信用卡」買爆聖誕禮物！　媽見帳單腦充血崩潰
快訊／拆解幽靈船潛水員找到了！遺體已僵硬...卡船艙底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超酷！　職訓師生銲接做迷彩坦克車

創業貸款助8年級生開茶館　「功夫茶」擄獲外國客心

暴降6°C要變天了！北台灣「急凍13°C」轉雨濕冷到跨年　最冷時刻出爐

大肌肌！街上穿健美褲曬太陽...遭檢舉妨害風化　他無奈被警方上門關切

本土攝影師曾進發「神奇四俠」　獲TIFA東京國際攝影大賽金牌　　

【廣編】柯文哲化身電音阿北　白色耶誕嘉年華成功嗨翻高雄

蘇花改背後功臣曝光！7年級正妹自願衝前線　還有建中生捨升學開挖隧道

接綁架電話：爸快救我！單身哥吐實情　詐騙集團辣回敬...他眼眶紅了

茄苳向東道路通車　打通新竹香山25年交通瓶頸

小心！巨蟹、天秤表面隨和　其實眉角超多

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

張韶涵時隔兩年再登《蒙面》！ 超自信：誰能超越我唱《歐若拉》

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

超酷！　職訓師生銲接做迷彩坦克車

創業貸款助8年級生開茶館　「功夫茶」擄獲外國客心

暴降6°C要變天了！北台灣「急凍13°C」轉雨濕冷到跨年　最冷時刻出爐

大肌肌！街上穿健美褲曬太陽...遭檢舉妨害風化　他無奈被警方上門關切

本土攝影師曾進發「神奇四俠」　獲TIFA東京國際攝影大賽金牌　　

【廣編】柯文哲化身電音阿北　白色耶誕嘉年華成功嗨翻高雄

蘇花改背後功臣曝光！7年級正妹自願衝前線　還有建中生捨升學開挖隧道

接綁架電話：爸快救我！單身哥吐實情　詐騙集團辣回敬...他眼眶紅了

茄苳向東道路通車　打通新竹香山25年交通瓶頸

小心！巨蟹、天秤表面隨和　其實眉角超多

多媒體衛教　降低化療病人恐慌幫助完成抗癌療程

「令和結婚潮」也救不了！日本出生數跌破90萬…120年首次

美得不著痕跡　中醫「美顏針」醫美新選擇

Amber上傳f(x) 5人聖誕節影片！　tag雪莉「很愛也很想念」…粉絲哭了

超酷！　職訓師生銲接做迷彩坦克車

創業貸款助8年級生開茶館　「功夫茶」擄獲外國客心

韓國瑜「膝蓋走路」燒爆　蔡阿嘎抓孕妻彎下身跪了

南投第一選區／蔡培慧開拓「綠色沙漠」　狂打陸戰來勢洶

奇蹟！傘兵秦良丰已可做「核心訓練」　嚴德發探視頒發慰問金

驚見主人偷進牠最愛紙箱　喵臉直接垮掉…眼神噴怒火：不可以～

生活熱門新聞

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

泡麵封面藏企鵝　她看到驚呼真有

租台中公寓…濟公：快搬！　她生完嚇哭和夫逃離

大學畢業10年同學9成買房　玄機就在同學會

巴逢變強轉中颱「周末全台雨」

氣炸鍋「30元雞皮」炸出整瓶油

112年歷史明星花露水耶誕節復工！最快下月就可買到

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

周四變天越晚越濕冷周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

教團揭輔大、東吳和逢甲苦經營！

他納悶「穿寬褲的人都有點胖」秒引戰

月灑77萬包養小鮮肉！富婆懷孕見「刷卡紀錄」心碎

醫：民眾口罩都戴錯「4步驟」才正確

更多熱門

相關新聞

巴逢颱風毀聖誕　菲律賓千人撤家園

巴逢颱風毀聖誕　菲律賓千人撤家園

今年第29號颱風「巴逢」（PHANFONE）24日晚間登陸菲律賓中部，造成數千人失去家園，毀了聖誕節。所幸，目前還未傳出有人傷亡。

周四變天越晚越濕冷周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

周四變天越晚越濕冷周末全台雨　氣象局曝跨年天氣變數

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

暴跌剩13°C夏→冬大變天！圖看跨年天氣

今年均溫恐創新高　鄭明典：冬天快不見了

今年均溫恐創新高　鄭明典：冬天快不見了

聖誕節後大變天！低溫14°C、周末全台雨

聖誕節後大變天！低溫14°C、周末全台雨

關鍵字：

氣象氣象雲巴逢颱風颱風低溫大陸冷氣團中央氣象局彭啟明

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面