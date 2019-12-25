暴降6°C要變天了！北台灣「急凍13°C」轉雨濕冷到跨年　最冷時刻出爐

▲氣象局觀測有一低壓擾動在東海附近發展，已有氣旋式旋轉，預估會增強發展出微弱鋒面。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

即將變天！中央氣象局預報員王品翔指出，26日晚間到27日是變天的過程，北方的冷高壓系統將開始影響，為台灣地區帶來東北季風，預估晚間8時後隨著鋒面通過、漸轉為東北季風影響的天氣型態，各地白天高溫仍可達28度，不過越晚越冷，入夜到清晨北東有局部短暫雨，高溫預計下降5、6度，北台僅剩18度，清晨北部局部地區將下探13度低溫。

氣象局預報，26日全台仍為多雲到晴的天氣，高溫可達25度以上，中南部甚至飆到近30度；下午至傍晚隨著微弱鋒面掠過，入夜後東北季風再度增強，迎風面的北部、東半部雲量增多，降雨機率提高，至27日清晨北台灣局部地區低溫下探13度，變天感受明顯，越晚越冷。

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▲暴降6°C要變天了！轉雨濕冷到跨年。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）



根據氣象局觀察，有一低壓擾動在東海附近發展，已有氣旋式旋轉，但底層結構仍不完整，預估會增強，並發展出微弱鋒面。至於第29號中度颱風巴逢（PHANFONE）25日位於鵝鑾鼻南方約1100公里，即將進入南海，27日前對台灣天氣沒有影響，但周末將帶來水氣，使得各地降雨機率提高。

氣象局預估，27日有一股強度接近冷氣團等級的東北季風影響，清晨中部以北及東北部將出現13至15度的低溫，白天北台灣持續偏涼，高溫僅17度左右，整天都不到20度，其他地方高溫也會下降。尤其北部、東北部地區及中南部山區將轉為有局部短暫雨的天氣，花東也有局部降雨。

到了28、29日（周六、日）南方雲系北移，各地都有機會聽見下雨的聲音，屬於有短暫雨的天氣；雖然冷空氣減弱，低溫略有回升，但雲多下雨，高溫上升幅度不多。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，預計26日午後東北風增強，北部、東北部桃園、新竹以北地區，越北越陰沉，逐漸轉陰偶陣雨，27、28日一波東北風南下，陰沉偶陣雨，明顯降溫，尤其巴逢颱風水氣北漂，28日下半天到29日全台逐漸轉為陰陣雨，持續至30、31日（下周一、二）又有另一波東北風接近。

▼北台灣急凍13°C，最冷時刻出爐。（圖／中央氣象局）



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