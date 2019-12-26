冷氣團來襲！今晚下探14度　跨年夜東北季風攪局「北、東難迎曙光」

▲氣象局針對竹、苗發布低溫特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

變天了！中央氣象局表示，今（26）晚開始到周五整天，均受大陸冷氣團影響，各地氣溫逐步下降，北台灣低溫下探14度，沿海空曠地區可能出現10度低溫，目前氣象局已針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報。另外下周跨年也將受東北季風影響，北、東雲量多且濕冷，低溫約14度，必須到中南部山區如阿里山等地，才有機會迎接曙光。

氣象局預報員徐仲毅表示，今日上午各地多雲到晴，高溫約達25度，原預計下半天報到的東北季風，已於今日上午升級為冷氣團，自今晚開始至周五整天，全台降溫有感。

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徐仲毅指出，今晚起北台灣溫度變化大，低溫下探14度，竹、苗沿海空曠地區可能出現10度低溫，到了周五新竹以北、宜蘭地區高溫不到20度，中南部早晚溫差可達10度以上。

▲今晚開始大陸冷氣團報到，低溫下探14度。（圖／記者林敬旻攝）

徐仲毅表示，這波冷氣團水氣不多，今晚到周五間，北部地區會有零星飄雨，東半部則是整天有局部降雨情形，直到周六白天冷氣團逐漸減弱，北部高溫稍微回升，可達24到25度。

此外，中颱「巴逢」目前已進入南海，強度將逐漸減弱，到了周末會為台灣帶來水氣，使各地降雨機率提高，徐仲毅表示，巴逢水氣約自周六晚上開始影響，周六晚上將「由南往北」開始降雨，主要降雨時間為周日、周一，且降雨區域將集中在中部以北與東半部，屆時將有明顯降雨。

另外，下周就是跨年夜，徐仲毅表示，跨年當天受東北季風影響，北部、東半部雲量多，也會下雨，看到曙光的機率不高，他建議，可到中南部的山區，如阿里山等地迎接曙光。徐仲毅提醒，跨年夜溫度較低，中部以北、東北部約僅14到15度，若要外出跨年的民眾，務必注意保暖。

▲中颱巴逢已進入南海，周日、周一受其影響全台有雨。（圖／翻攝自氣象局）