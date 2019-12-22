起點鼓勵終點呼喊！花蓮聖誕寶寶搬尿布比賽　家長比誰都急

▲寶寶的家長們在比賽起點深怕寶寶落後，不斷鼓勵出發向前。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所與遠東百貨公司合作舉辦聖誕寶寶搬尿布，21日下午在歡笑聲中小小選手展現超強臂力，提著尿布向前衝，而寶寶的家長們在比賽起點深怕寶寶落後則是不斷鼓勵出發向前，寶寶快到達終點時，家長則是拼命呼喊希望寶寶快快抵達終點拿到大獎，場面非常歡樂。

▲寶寶快到達終點時，家長拼命呼喊。

在遠東百貨花蓮店舉辦的聖誕寶寶搬尿布比賽，由於報名日前已經額滿，現場特地開放二十個名額。魏嘉賢的小女兒MOMO一歲八個月，這次也參加了搬尿布的比賽，他說，親子之間的互動應該從小就要培養，對於孩子未來的成長過程以及人格發展，絕對有正面的幫助。





比賽分為三梯次，各梯次採最快完成比賽的前三名為得獎者，第一名獎品為小朋友汽車安全座椅、第二名為滑步車、第三名是兒童餐椅。比賽的規定讓一到兩歲的小朋友拿著一袋尿布從起點處出發，走約五公尺的距離到終點，起點處有家長鼓勵向前，終點處也有家長不斷呼喊。

▲邱姓小妹妹以三點七四秒獲勝，是全場速度最快的選手。



有些小朋友還未出發就嚎啕大哭，有些小朋友則是家長無論怎麼呼喚，愣在起點處就是不走，也有小朋友聽到開始的聲音就飛奔向前，卻忘了最重要的尿布；也有小朋友在場地繞圈圈，玩起來了，更有小朋友投入比賽，搬完自己賽道上的尿布後，還幫其他的選手繼續搬，非常可愛。小小選手展現超強臂力，聚精會神的提著或拖著尿布向前衝，其中跑得最快的是邱姓小妹妹，她以三點七四秒獲勝，是全場速度最快的選手。

►我該答應女友嗎？